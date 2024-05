¿Se murió la flor?: Usuarios arremeten en contra de Pedro Pascal tras demanda a marca de pisco

El actor chileno con fama internacional Pedro Pascal ha hecho noticia en nuestro país después de que sus abogados presentaran una demanda en contra de una marca de pisco que hace alusión a su nombre, “Pedro Piscal”.

PUBLICIDAD

El dueño de la marca de destilado, David Herrera, comenzó este emprendimiento después de que se le ocurrió el nombre mientras tomaba una piscola con unos amigos, a ellos les gustó la idea y se puso manos a la obra. Por esto, Herrera inició el proceso de registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

De acuerdo a lo consignado por FayerWayer, la solicitud de registro de la marca fue publicada en el Diario Oficial en junio de 2023. La norma chilena estipula que cualquier persona o empresa que se objeta a este nombre puede presentar una demanda de oposición en un rango de 30 días, esto no sucedió.

El reclamo de los abogados

En agosto de 2023, Herrera fue declarado como el dueño de Pisco Pedro Piscal. No obstante, en octubre del mismo año fue el primer contacto con los abogados del actor, quienes le solicitaron la cesión de dominios digitales, es decir las direcciones digitales del sitio web.

Él se negó a esto debido a que era un proyecto personal, y los abogados se volvieron a contactar con él, pero esta vez le ofrecieron $2 mil dólares. David Herrera se volvió a negar, y las cosas comenzaron a tomarse más complejas.

En marzo de este año, el bufete de abogados Silva presentó una demanda en contra de David ante el INAPI en base al “principio general de buena fe, y de las normas sobre competencia leal y ética mercantil al existir un claro interés de aprovechamiento comercial”. Esto con la intención de dejar nulo el registro de la marca.

Ellos agregaron que “la marca busca generar lucro en base a aprovecharse de la fama del actor, generando confusión en los consumidores hacia un origen comercial errado”.

PUBLICIDAD

En el primer juicio que se realizó, Herrera perdió los registros web comprados por el emprendedor, “pedropiscal.cl” y “pedro-piscal.cl”.

¿Se terminó el love affaire?

Una vez que se dio a conocer esta noticia, los usuarios chilenos manifestaron su molestia con Pedro Pascal, algo inusual debido a que el actor generalmente recibe mucho cariño de parte de ellos, siendo bautizado como uno de los grandes orgullos nacionales.

Las personas reclamaron por demandar a un emprendedor, siendo un actor que goza con una buena situación económica y fama mundial. “¿Quién se anota con recetas?”; “Pedro Piscal, vo no te llamas así weta”; “¡Se me cayó don Pedro! ¿Cómo andar leseando por el nombre de un pisco? Parece más gringo que chileno. What a shame!”.

Comentarios sobre Pedro Pascal Fuente: Instagram

Comentarios sobre Pedro Pascal Fuente: Instagram

Comentarios sobre Pedro Pascal Fuente: Instagram