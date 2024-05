“Siento que...”: La fatídica intuición que tenía madre de Claudio Iturra producto de su intensa vida

Como si fuera la crónica de una muerte anunciada. Así se escuchan las palabras que el fallecido periodista Claudio Iturra reveló tiempo atrás en un video, donde desclasificó una conversación “muy personal” que tuvo con su madre, cuando le confesó lo que tristemente intuía.

“La otra vez estaba conversando con mi mamá. Le voy a contar algo personal (...) y me dijo ‘Claudio, ‘siento que te vas a ir antes que yo’”, reveló en el registro, quedándose un momento en silencio, como si estuviera tomándole el peso a las palabras.

Luego, reconoció que era algo que él también pensaba, contó en un video que fue viralizado en X, tras su sorpresiva partida.

“Era algo que yo siempre he pensado, pero nunca se lo había dicho. Le dije ‘mamá yo siento lo mismo’. He vivido mucho, pero mucho. Yo creo que he vivido lo que una persona normal puede vivir en 70 o 80 años. Entonces vivo sin miedo, que venga la vida y después vendrá la rencarnación y otra vida”.

Tras ello, relató las intrépidas travesías que le tocó vivir durante sus viajes, dando cuenta que siempre estuvo al límite de la muerte, la cual le llegó finalmente estando en casa, junto a su madre.

“Me han puesto metralletas en la cabeza. Me han tratado de sacar del auto piratas de tierra. Me he metido en centro de operaciones de Al Qaeda”, recordó, mostrando algunas partes de su cuerpo donde tenía “heridas de guerra”.

Madre de Claudio fue la última en verlo con vida

En tanto, de acuerdo al parte policial emitido por Carabineros, todo ocurrió pasada la medianoche en el domicilio de la mamá de Claudio Iturra, donde vivía el periodista cuando estaba en Chile.

Ella, luego de escuchar un fuerte golpe en la habitación donde estaba su hijo, “se percata de que se encontraba con problemas para respirar”, según indica el parte policial citado por Meganoticias.

Inmediatamente llamó a un servicio de urgencia, quienes no lograron reanimarlo pese a que realizaron un intenso trabajo.

Sus restos son velados en la Iglesia Santa María de Las Condes, ubicada en Avenida Las Condes 9700.