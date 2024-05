Amor de miedo: Cantante asegura que se casó con un fantasma y se separó porque este le fue infiel

Dicen que en este mundo existe de todo, sin embargo la historia protagonizada por la cantante británica Brocarde es realmente llamativa y fuera de cualquier límite conocido. Según la mujer, ella vive un alocado triángulo amoroso con el fantasma de un soldado victoriano y un payaso poseído. Y todos los problemas comenzaron cuando el espectro militar, según ella, la engañó.

PUBLICIDAD

Por lo mismo, ahora la mujer adoptó un payaso poseído y asegura que su ex está celoso. Esa es la historia de mido que publicó hace unos días el New York Post, porque además Brocarde insiste en que luego de casarse con Edwardo, el fantasma que la engañó, ahora no puede vivir tranquila porque la acosa.

Como era de esperar, la artista de 40 años optó terminar su relación matrimonial con el espectro y se aventuró a vivir la vida con un payaso poseído.

Amor por un payaso

Según relata el mismo medio mencionado, la cantante aseguró que gracias a su amor por el teatro y la actuación se “conectó” con el payaso poseído. Esto ocurrió cuando se alojó una noche en el The Clown Motel en Nevada.

“Me sentí obligada a aprender más sobre este hombre, y sentí que quería ser rescatado. El Clown Motel es un entorno competitivo para los payasos, hay cientos de ellos compitiendo por la atención de los visitantes, así que quería ver cómo se comportaría en diferentes entornos”, dijo al New York Post,

El Clown Motel es considerado uno de los lugares más embrujados de Nevada, por lo que es un sitio que atrae a la cantante.

“El motel es fascinante, ya que muchos asesinatos se han reportado en el sitio a lo largo de los años, y las circunstancias de muchas muertes han sido desagradables. Se cree que hay fuerzas oscuras trabajando en esa área, ya que está cerca de un portal. También hay un cementerio al otro lado del estacionamiento, así que no es el lugar más alegre, irónicamente, de ahí los payasos”, agregó Brocarde.

De hecho, ella misma contó que muchos fantasmas viven en el motel, y que algunos incluso han poseído a los payasos. El problema fue que luego de adoptar al payaso y mientras recorría el mundo filmando lugares embrujados para el piloto de su programa de televisión, Brocarde comenzó a tener problemas con su exfantasma. Según contó, los celos del espectro son terribles y no la deja en paz con su nuevo amor.