“Muy angustiada”: Neme relata drama de apoderada del Saint George tras filtración de fotos de hija desnuda

Tras el escándalo provocado al interior del colegio Saint George de Vitacura, luego que alumnos falsificaran imágenes de sus compañeras, con Inteligencia Artificial y las hicieran ver desnudas, el periodista José Antonio Neme reveló lo que significó para una amiga ver las fotos de su hija, luego que comenzaran a viralizarse.

Fue en el matinal Mucho Gusto de Mega donde se refirió al calvario de la madre, pero destacando que logró darse cuenta que se trataba de una imagen alterada.

“El día viernes fue a mi casa una de las apoderadas afectadas por esto. Su hija, en realidad. La conozco desde hace muchos años y le tengo un cariño entrañable. Tomamos un café y estaba muy angustiada, y me dijo ‘mira, si yo no supiera que esto es un trabajo digital, yo veo esta fotografías de mi hija y no soy capaz de identificar que no es el cuerpo de mi hija’”, reveló.

Además, reconoció que “estaba tan perfectamente hecho, las proporciones del cuerpo... que me lo estaba diciendo la madre de una de las chicas. Era una fotografía con contenido sexual, de grueso calibre”.

Finalmente, reveló la mayor preocupación para los apoderados de las estudiantes vulneradas, quienes, según informó El Mercurio serían “más de 30″, entre los 11 y 17 años de edad.

“Lo que los padres no entienden es que estos muchachos, quienes hicieron esto y utilizaron esta herramienta, siguen en el colegio, comparten la misma sala, entonces se hace inviable”, concluyó Neme, consignó La Cuarta.

Según trascendió, algunas de las alumnas afectadas con el efecto “deepfake”, son “hijas de reconocidos personajes públicos. Además, los seis estudiantes acusados, también serían hijos de “destacados profesionales”.

Padres critican al Saint George´s

Los padres lamentaron el ocultamiento de la condenable situación, con el fin que no saliera a la luz pública y criticaron que no fuesen expulsados.

“La normativa es clara al señalar que el colegio debe como primera acción realizar la denuncia en el Ministerio Público o Tribunal de Familia, acción no realizada por el colegio. Se suma el hecho de que se vulneró la orden legal de no investigar o indagar en materia de sexualidad, sino que la búsqueda de investigación sólo debe tener por objetivo adoptar medidas protectoras para las víctimas”, explicaron los padres de una de las víctimas.

Si bien fueron expulsados en primera instancia, finalmente se revirtió la sanción debido a la “irreprochable conducta anterior” y quedaron condicionales, asegurando arrepentimiento. Situación que indignó a los padres de las estudiantes, puesto que seguirán en contacto con los jóvenes en los espacios comunes del colegio.

“La decisión del Colegio Saint George’s College de no aplicar la sanción de expulsión a los alumnos que modificaron, almacenaron y divulgaron imágenes intervenidas con inteligencia artificial de sus compañeras desnudas, resulta inadecuada (...)” criticaron los padres.