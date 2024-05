“Pésimas experiencias, las peores”: Lola Melnyck explica por qué no volvería a Chile

No cabe duda de que el trampolín a la fama en Chile para Lola Melnyck fue el programa “Morandé con Compañía”. La bailarina y presentadora de televisión ucraniana arribó al espacio de Mega el 2002 y su particular acento extranjero concentró las miradas curiosas de gran número de fanáticos.

De esta forma, en virtud de su belleza, talento y carisma, terminó siendo figura destacada de ese y otros programas de la pantalla chica. No obstante, en 2010 emigró definitivamente a Brasil.

El cariño que despertó en algunos chilenos ha superado barreras temporales y geográficas. Sus más fieles fans aún la siguen en redes sociales, plataformas en las que Lola suele estar muy activa y, como es habitual, emplea para conversar con ellos y responder dudas, según consigna La Cuarta.

En la conocida caja de preguntas de Instagram, un seguidor le realizó una consulta clave: “¿Por qué cada vez que te preguntan por Chile respondes molesta? ¿Alguna mala experiencia?”. Su respuesta no pasó inadvertida.

“Lo que viví en Chile fue lo peor de mi vida”

Si bien en 2017, la exchica “Morandé con Compañía” conversó con el citado medio y aseguró que el tiempo vivido en nuestro país fue “una etapa muy buena e importante para mí. Todo lo que viví en Chile me sirvió para ser la mujer que soy hoy. Si el día de mañana me ofrecen volver a trabajar acá, lo haría encantada”, la opinión que señaló al usuario en redes sociales, el pasado fin de semana, está muy alejada de ese parecer.

“Mira, lamento mucho si parezco molesta cada vez que me lo preguntan”, inició sus palabras, excusándose por su actitud.

“Pero yo ya lo aclaré varias veces. Y sí, no tengo solo una mala experiencia. La verdad lo que viví en Chile fue lo peor de mi vida, entonces es claro que no le tengo cariño absurdo a esa época y que no tengo ganas de volver, ni nada por el estilo”, sentenció.

“Tuve la verdad que pésimas experiencias, las peores. Entonces es eso, pero no lo tomes como algo personal”, quiso aclarar.

Si bien Melnyck no precisó cuáles fueron esas “malas experiencias” en nuestra tierra, algunas quedaron en registros de prensa. Como lo ocurrido en 2005, cuando fue víctima de un millonario robo en su casa en Las Condes, hecho en que fueoron sustraídas especies- entre ropa, joyas, dispositivos electrónicos y otros objetos- avaluadas en alrededor de 20 millones de pesos chilenos.