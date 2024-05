“El humor es terapéutico en muchos sentidos”: Luis Slimming reapareció en los escenarios tras la muerte de su mamá

La semana pasada, Luis Slimming tuvo que enfrentar un duro momento familiar, hablamos de la muerte de su madre.

PUBLICIDAD

“Buen viaje, mamita linda”, fueron las palabras de despedida del triunfador del Festival de Viña del Mar en sus redes sociales, dando a conocer la lamentable noticia.

“Lamentamos informarles el fallecimiento de la señora Norma, madre de nuestro querido Luchito. Nuestros corazones y pensamientos están con ella en este momento y con su familia. La programación del día de hoy será suspendida. Agradecemos su comprensión y cariño”, informó la producción del programa “El Sentido del Humor”.

El delicado momento ocurrió cuando el conocido “Don Comedia” se encontraba recorriendo varias partes de nuestro país con su show, el cual tuvo que suspender debido a la complicada situación. Sin embargo, durante este fin de semana volvió a presentarse en los escenarios.

La vuelta de “Don Comedia” a los escenarios

A una semana de la muerte de su madre, Slimming utilizó su cuenta de Instagram para realizar una reflexión tras volver a la rutina.

“Este fin de semana tuve dos shows en Chillán y Linares, los primeros que hacía después de una semana bien dura. No sabía si hacerlos o no, pero me sirvió mucho para darme cuenta que el humor es terapéutico en muchos sentidos”, partió escribiendo el humorista en la plataforma.

De pasada, aprovechó de mandarle un saludo a las personas que estuvieron con él en estos momentos.

PUBLICIDAD

“Agradecer a mi equipo, a mi amigo Marcelo, que me ha bancado y, en especial, a mi familia, a Ana y Mathi, que estuvieron conmigo apoyándome siempre. Las amo mucho y gracias por acompañarme. Gracias a la gente también que se rieron con mis chistecitos”.

Cabe recordar que hasta el momento él comediante no se ha referido a las causas del fallecimiento de su familiar.