Rafael Araneda y Marcela Vacarezza celebraron 24 años de matrimonio con tiernas palabras

Un nuevo aniversario de matrimonio conmemoraron Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, para lo cual se dedicaron mutuamente tiernas palabras en redes sociales.

La pareja de comunicadores destaca por ser una de las más estables en el mundo del espectáculo nacional y una muestra de ello es que celebran 24 años felices y enamorados.

Quien primero quiso manifestar su dedicatoria fue el exanimador del Festival de Viña del Mar, a través de su cuenta de Instagram.

“¡Casi un cuarto de siglo casados, mi amor! Ya son 24 años de matrimonio”, inició sus palabras.

“Hoy celebramos las Bodas de Granito y entramos en la recta de las Bodas de Plata”, valoró.

“Más allá de los símbolos y las fechas, te quiero agradecer el día a día y el apoyo constante, en las buenas y en las malas, Marcelita. Gracias por los hijos maravillosos, ¡y por ser mi socia, mi amiga, mi otra mitad, mi media naranja y mi naranja entera! Te amo”, expresó “Rafa”.

En la publicación, el histórico conductor del hoy extinto espacio de talentos “Rojo. Fama contra Fama” seleccionó diferentes registros de ellos como pareja, desde sus inicios hasta la actualidad.

“Esa es la familia hermosa que hemos construido”

Luego fue el turno de la psicóloga, quien posteó un video con también una selección de postales del matrimonio en diferentes épocas de estos 24 años.

Asimismo, tamibén escribió una bella dedicatoria a su marido. “Como dice la canción que un día me dedicaste: ‘Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida’…”, señaló Marcela.

“Esa es la familia hermosa que hemos construido. Te amo mucho, felices 24 años”, le deseó a su esposo.

Cabe recordar que, desde hace algunos años, la pareja se encuentra radicada junto a sus hijos en Miami, Estados Unidos. No obstante, ya sea por viajes frecuentes o a través de las redes sociales, tanto Araneda como Vacarezza siguen muy presentes en la vida chilena.