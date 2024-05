Francisca Imboden sale en defensa de su hija tras ser acosada por hombre: “Basta al cyberbullying”

Tras la denuncia de acoso que realizó María Trinidad Garcés, acusando una tormentosa situación que la viene afectado hace un año, su madre, Francisca Imboden, ocupó sus redes sociales para detener bullying.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una historia, apelando a la salud mental.

“Basta al cyberacoso y al cyberbullying. Por el derecho y el deber de vivir tu propia vida en comunidad. Salud mental”, publicó, pidiendo terminar con este tipo de conductas.

En la denuncia que realizó la influencer, señaló las negativas consecuencias que ha tenido en su salud, producto de un trastorno de ansiedad.

“Esto me parece grave. Mi TAG (trastorno de ansiedad generalizada) y ansiedad social han aumentado considerablemente. Me ha privado de oportunidades laborales, de poder compartir tranquilamente con mi familia/pares y de tener la libertad de poder hacer mi día de manera normal”.

“Nadie, desde la persona más desconocida hasta la persona más ‘pública’, debiera tolerar mensajes de odio en sus plataformas”, sostuvo la modelo, según consignó Página 7.

En esa línea, enfatizó en que “no es normal este nivel de obsesión. No es normal este tipo de comportamiento. Es ultra reprochable, no está bien y jamás lo va a estar”.

Finalmente, la joven explicó que decidió hacer pública esta denuncia puesto que busca “concientizar sobre el impacto del acoso online y la importancia de denunciar este tipo de conductas”.

“Esto ya cruzó el límite y es necesario ponerle freno. Ya estoy tomando medidas legales. Gracias a todxs por leer”, cerró.

La denuncia de Trinidad Imboden

“Hace ya casi 1 año he estado siendo acosada por un personaje que se ha empeñado en difamarme a través de comentarios y mensajes con información falsa en mi perfil de Instagram”, partió señalando en la red social, asegurando que en este periodo “he bloqueado una cantidad absurda de perfiles que envían el mismo texto sin parar”.

“Hace 8 meses me vine a Barcelona y, como ya no estoy en mi país y tengo todo bloqueado, ahora el acoso se dirigió a mi familia, amigxs e incluso gente con la que trabajé allá y con la que he conectado aquí en España”, continuó.

Según las palabras de la modelo, este tiempo ha tratado de “mantener la calma y hacer caso omiso” al acosador, pero esto “ya traspasó hacia mi círculo social y laboral, y eso no lo voy a permitir. Me han tildado de ‘buscafama’, trans, travesti, prostituta, de persona peligrosa (?), entre otras cosas”.

“Incluso se han burlado de la denuncia pública del año 2018 que hicimos varias mujeres contra un director de cine chileno”, añadió la modelo, refiriéndose al caso de Nicolás López.