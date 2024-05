Hija de DJ Méndez responde a crueles comentarios tras corte de pelo: “Respeten, tengan tacto”

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, la hija del cantante DJ Méndez, Eva Méndez, se refirió a la ola de crueles comentarios que recibió tras cortarse el pelo y ser etiquetada por los cibernautas como “lesbiana”.

La joven, radicada en la ciudad de Estocolmo, Suecia, llamó a la gente a manifestar su opinión, pero sin caer en descalificaciones.

“Formé parte de un docu-reality show conocido como Los Mendez’ a mis 10 años y desde entonces gente desconocida “ha tenido el derecho” de hablar sobre mí y de mi familia abiertamente (claramente, ya que es un entretenimiento para el público)”, lamentó.

Producto de ello, Eva, se tomó un minuto para realizar sus descargos y entregar “su opinión”.

Eva Gómez pide frenar los malos comentarios

“Y hoy me gustaría darles MI opinión pública sobre esto ya que absurdamente es un tema. Mi sexualidad, mi estilo de vida, mis miembros familiares, mi vida privada, mi SER y mi aspecto físico ha sido discriminado por un cambio tan personal como un corte de pelo o porque mi hermano es homosexual y al parecer yo también, ya que la gente que no conozco decidió etiquetarme “lesbiana” después de un corte de pelo”.

Finalmente, pidió a los usuarios a no olvidar “la empatía emocional y humildad...estimulen más sus neuronas un poco...Dejen de categorizar por estupideces. Soy feliz viviendo una vida normal siendo Hermana, Tía y Hija. Dejé de ser parte de la televisión hace años porque no comparto esto, respeten. Tengan tacto gente y si no, mejor cierren la boca el odio no tiene ningún tipo de valor”.

Dentro de los comentarios que recibió, fue que no le quedaba bien el nuevo corte de pelo o que parecía hombre. “Otra más que le salió raro al DJ Méndez” y “te ves mucho mejor como chica”, le escribieron.