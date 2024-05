“Mi gato tiene Venus en Leo igual que tú”: los insólitos correos que envío Miau Astral, la influencer acusada de acoso

La denuncia por acoso en contra de la conocida astróloga e influencer, “Miau Astral”, se convirtió en un fenómeno en redes sociales. Esta insólita historia parte después de un “match” en la aplicación de Bumble que terminó convirtiéndose en un calvario para el sujeto que denunció a Consuelo Ulloa.

De acuerdo al testimonio del denunciante al cual se puede acceder en la página del Poder Judicial, ellos se juntaron el mismo día que hablaron en dicho servicio para conocer gente. Se volvieron a reunir al día siguiente, y posterior a esta cita, ella le manifestó que haberlo conocido le hizo cambiar de parecer de su viaje a radicarse en México.

“Ante tal situación Infante (el denunciante) respondió que eso no era necesario, que ella no debía cambiar ningún plan por él y reforzó lo que él ya había manifestado durante sus dos encuentros y en la aplicación de citas, que no buscaba una relación seria. Ante su respuesta, Ulloa Bittar se mostró violenta e iracunda, y esbozó la posibilidad de realizar una funa por redes sociales en su contra”, se publicó en el ingreso del recurso.

El recurso de protección

Ellos seguían hablando por chat, pero Infante notaba que “ella insistía en la idea de tener una relación, de una manera que parecía manipuladora y agresiva”. Por esto, en el último fin de semana de octubre, optó por bloquearla.

“El 11 de noviembre, Ulloa Bittar le escribió un correo a mi representado al cual él no respondió y dos semanas después comenzó a escribir de manera regular entre el 3 diciembre hasta el 7 de diciembre de 2023. Gran cantidad de correos en un solo día y una insistencia que no parecía normal”, escribió la abogada.

En uno de estos correos del 7 de diciembre, Ulloa hizo mención a los hijos de Infante, y ahí es cuando le vuelve a responder diciéndole que “aquí no es”, y que por favor respetara su espacio. A pesar de esto, los correos continuaron, y Miau Astral lo funó por redes sociales.

“Tras la funa, Ulloa Bittar continuó escribiendo correos sistemáticamente; donde le diagnosticaba trastornos mentales, insistía en verse, hablar o continuar con un vínculo que no existía”, agregaron en el escrito presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Los insólitos correos de Miau Astral

El involucrado grabó un video de los correos que le envió Consuelo Ulloa, el cual subió a su cuenta personal de Youtube y lo dejó en modo oculto para que solo personas que tengan el enlace, puedan acceder al contenido. Inevitablemente, el registro se viralizó y una usuaria de X publicó un compilado de los mensajes que escribió Miau Astral.

Ella escribió estos mensajes a través de su cuenta hola@miauastral.com, se puede comprobar que esta dirección pertenece a Ulloa ya que publicó este correo para la inscripción de su masterclass en la descripción de este video en su página de TikTok.

“Yo sé que tú no te quieres aprovechar de mí. Me da la impresión por tu carta que hay mucha energía de Sagitario cerca de tu familia, de tus orígenes”; “No entiendo tu show pobre ni por qué estás usando cosas importantes para mí para alumbrarte en redes. Te compraste la guitarra que yo te dije, expones a mi escritora favorita ¿Con qué más vas a intentar llamar la atención? Te falta puro subir un gato y un tarot a tus historias”; escribió Miau en diversos correos.

“No es mi culpa que ante una conversación adulta tengas ataques de pánico. Deberías ser capaz de sostener un intercambio en un vínculo si estás en una vola no monogámica”; “Eres un infierno y te deseo que todos aquí y ahora vean quién eres en realidad”; “Tu comportamiento es el de una persona con claros rasgos de problemas psiquiátricos, ¿de verdad no te dai cuenta?”, continuó Consuelo.

La parada de carros y la continuación de los correos

En una ocasión, él le respondió para reiterarle que no quiere nada con ella citando su ira como una de las razones y le recordó que sólo tuvieron un par de citas. Ante esto, Miau contestó: “¿Quién chu*** te crees que eres para juzgar mi reacción ante tu falta de responsabilidad afectiva? ¿Qué esperas del otro cuando te comportas como un pendejo cu*** y lo hieres? No eres la víctima, eres el victimario. Bájale al ascendente en Piscis y deja de creerte el pobrecito del cuento. Eris un concha*** y todo el mundo lo sabrá, acuérdate de mí”.

Posteriormente, Consuelo siguió “tengo mucha pena porque quiero hablar contigo y ser contenida, pero tengo miedo a que me puedas hacer daño”; “Cuando estabas en mi casa y nos acostamos juntos y llegó mi gata, sentí una energía tremendamente poderosa: el llamado a hacer familia contigo, ¿Tú crees que yo quiero abandonarte?”.

“¿Quieres estar conmigo de verdad o es solo un show? Dime algo, no entiendo”; “¿Qué veo en tu potencialidad? Un ser humano brillante (...) Si te quieres quedar, exijo trabajo personal y terapia. No pido menos porque no me merezco un hombre desregulado al lado. Me merezco un genio porque yo también soy un genio”; aseveró.

“No voy a tolerar que me sigas ignorando. Si no respondes a este correo, voy a asumir que no quieres seguir comunicándote conmigo”; “Me voy a dormir, me hubiese gustado despertarme y estar abrazada de ti”; “¿Cuánto rato más a vas a manipular esto porque no te atreves a enfrentar que quieres estar aquí?”; “Me rindo”; “No creo que haya algo más ruin que decirle a alguien que la amai, le dedicai todas las canciones de tu playlist que le hiciste a tu ex, y luego desaparecer”, dijo el 14 de febrero de este año.

Ella volvió a escribir el 3 de marzo, ahora por su correo “cobros@miauastral.com”, el cual se puede ver en su sitio de Encuadrado. Le dijo “ojalá te sientas mejor contigo mismo ahora que alguien te pesca (...) Mi gato Nahuel tiene Venus en Leo igual que tú, pero gracias a Dios es un gato y no tiene la personalidad retorcida que tienes tú. Enfermo de mi***”.

