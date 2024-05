“No sé cómo voy a poder reparar mi vínculo con él”: Hijo menor de Camila Gómez estaría “enojado” con ella tras la intensa caminata por Tomás Ross

Luego de lograr la meta de juntar 3.500 millones de pesos tras una larga caminata de 1.300 kilómetros de Chiloé a Santiago, Camila Gómez, la madre de Tomás Ross, está volviendo a su realidad familiar donde se encuentra en un aprieto con su hijo menor.

Recordemos que la joven inició una cruzada solidaria que cautivó a todo el país, puesto que el dinero recaudado tenía como objetivo comprar el costoso remedio que le podría cambiar la vida a su hijo, quien padece Distrofia Muscular de Duchenne (DMD).

Eso sí, mientras estaba llamando la atención de todos los chilenos y chilenas, hubo alguien no la estaba pasando nada de bien con la ausencia de su madre, hablamos de su hijo menor Ervin, quien solamente tiene dos años de edad”.

“Yo ya no lo puedo dejar más al chiquitito porque ya está enojado conmigo, no me quiere hablar, no sabe por qué desaparecí de su vida y su papá también, porque mi esposo estuvo en esta caminata todos los días, él no caminaba, pero él era parte del equipo de logística”, confesó en el programa de Julio César Rodríguez, “Podría Ser Peor”, sobre este problema familiar con el retoño.

“También desapareció de su vida de un rato para otro, así que está enojado con nosotros”, aseguró.

El conflicto familiar

En este contexto, es donde Camila mostró preocupación por arreglar la situación con Ervin: “No sé cómo voy a poder reparar mi vínculo con él, espero que cuando esté más grande me entienda”, expresó en una conversación con Página 7.

En esa línea, la madre de Tomás Ross comentó que “espero que se le pase el enojo rápido con nosotros, porque igual es chiquitito, desaparecimos de un día para otro”.

“Por lo menos está con su hermanito, así que él es su vínculo, además, él adora a sus dos abuelas, porque se turnaban para cuidarlo”, cerró.