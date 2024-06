“Este hueo... es mi hermano”: La historia de la comediante chilena que conoció a su hermano robado en dictadura

Hasta el año 2023, la comediante Darinka González, tenía solo cuatro hermanos. Pero, para la sorpresa de toda su familia, incluso de su madre, había un sexto integrante que nunca conocieron y vivía hace 42 años en Estados Unidos.

Se trata del abogado Jimmy Thyden quien al nacer, fue entregado en adopción a una pareja estadounidense que vino a Chile en búsqueda de un bebé. Lo que ellos no sabían, es que los documentos entregados era totalmente falsos y tenían a un niño robado.

Todo ocurrió cuando la madre de Darinka, María Angélica González, tuvo un parto en un hospital de Santiago, pero los médicos le dijeron que el bebé había nacido muerto, puesto que era prematuro. Incluso, la engañaron diciéndole que el cuerpo había sido desechado.

¿Cómo lo conocieron?

Fue el propio Jimmy Thyden quien quiso conocer sus orígenes al saber que fue adoptado en Chile.

Para ello, se contactó que la ONG “Nos Buscamos”, que investiga el tráfico de niños nacidos en Chile y dados en adopción irregularmente en el mundo.

“Jimmy es uno de los 25 mil niños que fueron dados en adopción de forma irregular y que salieron de Chile durante la dictadura militar, aunque en realidad son cerca de 50 mil los que se estima que fueron separados forzosamente de sus madres entre la década del 50 y 90 en Chile”, informó Bío Bío.

“La misma ONG afirma que el 70% de las madres que buscan a sus hijos declaran que estos fueron sustraídos y en el caso de los recién nacidos, como Jimmy, fueron dados por muertos por matronas o médicos a cargo de los partos”.

“Este hueón es mi hermano”

Al conocer a su madre, Jimmy incluyó su apellido González y pidió conocer a sus hermanos, entre ellos a la comediante que ese mismo año teloneó a Edo Caroe en el Movistar Arena.

“Él llegó a Santiago a un hotel y ahí nosotros fuimos. Nos encontramos con él y lo veo y es igual a mi hermano mayor Alexis, onda ellos dos son iguales, entonces ahí tú dices, este hueón es mi hermano”, reveló.

Producto al gran parecido, reveló que no fue necesario realizar ningún examen de ADN, puesto que eran almas gemelas.

“Después el conversar con él y como cachar el lenguaje y los gestos, que a pesar de no habernos visto nunca, es algo que está en los genes, yo creo, porque si no, cómo te ríes de la misma forma o mueves las manos de esta forma tan familiar, cachai… Entonces para nosotros no fue ni siquiera necesario hacernos una prueba de ADN, es que es igual al mayor, o sea, son idénticos, entonces algo muy familiar”, añadió.