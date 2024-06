Animadora y exmodelo Yulissa del Pino reapareció en TV y contó la enfermedad que tuvo que enfrentar: “Comenzó como una escama y me empezó a picar”

“Comenzó como una escama y me empezó a picar. Pensé que era una verruga y cada vez que pasaba la uña se me inflamaba”, así comenzó el relato que la animadora y exmodelo, Yulissa del Pino, dio durante la noche de este domingo 2 de junio en el programa de concursos de TVN, “Ahora caigo”, instancia en la que relató cómo vivió el cáncer a la piel que le diagnosticaron en 2023.

En la ocasión, Yulissa del Pino, quien lleva varios años alejada de la televisión y que tras haber dejado los medios de comunicación se dedicó a cursos de cocina, comentó el difícil momento de salud que pasó el año pasado, cuando tuvo que someterse a varias cirugías producto del cáncer.

Cómo le detectaron el cáncer de piel a Yulissa del Pino

“Fui al médico, donde me detectaron cáncer. El médico me comunicó que se me operaría al día siguiente anestesiada y que la muestra sería enviada a biopsia por 10 días. Tras los resultados, que fueron malos, se decidió que debía haber una operación con un equipo de oncólogos más potentes”, contó la animadora a Daniel Fuenzalida.

Así, agregó que después de que no resultara la primera operación, se le realizó una segunda, en la que se utilizó la cirugía de Mohs, que consiste en la extracción del cáncer en varias etapas y bajo anestesia general.

Tras la consulta de Daniel Fuenzalida, sobre si ella habría abusado del solarium, la exmodelo reconoció que “sí, en la televisión es así, en invierno es puro solárium y en verano mucho sol. El oncólogo me dijo que una sesión de solárium equivale a 20 insoladas de sol”, agregó la exconductora que se hizo conocida en los años 90 luego de ganar el Miss Chile.

Tras una operación exitosa, se logró extraer el cáncer completo, sin complicaciones para la exmodelo, quien se presentó en el estudio del programa completamente sana de su cáncer de piel.