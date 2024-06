“Cathy Barriga en la casa calientita y burlándose de la ley”: Prisión preventiva para Jadue dividió las opiniones de los cibernautas

Durante esta jornada se dio a conocer la decisión del 3° Juzgado de Garantía de Santiago sobre el caso Farmacias, el cual tiene como imputado a Daniel Jadue, quien deberá cumplir con prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber mientras dure la investigación en su contra.

“Este tribunal no tomó ideologías ni posiciones políticas para tomar su decisión, pues la ley se debe aplicar igual a toda persona independiente de su posición política y nadie puede recibir un trato especial por la Justicia”, expuso la jueza Paulina Moya.

“Esta es una audiencia de formalización y establecimiento de medidas cautelares, no es un juicio en sí o sentencia condenatoria. La ley debe aplicarse de la misma manera a todas las personas independientemente de sus características personales, sociales o sus adscripciones políticas”, añadió sobre el caso del alcalde de Recoleta.

Asimismo, explicó que “esto implica que nadie debe recibir un trato preferencial y que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, en los antecedentes aportados y en las leyes aplicables, sin considerar factores extralegales”

Las reacciones

Ahora está la decisión de las autoridades fue cuestionada por algunos de los cibernautas, quienes compararon el caso con el de Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, quien en estos momentos enfrenta cargos por fraude al Fisco y falsificación de documentos.

“Daniel Jadue, nunca ha sido de mi agrado. Me parece bien que la justicia haga su pega en este caso. Pero que pasa con Cathy Barriga? Por qué no está presa, si se le acusa de un fraude por 31.000 millones? La justicia debe ser pareja, lo de Barriga es realmente vergonzoso”; “Independiente de si Daniel Jadue es culpable o no, cosa que va a determinar la justicia, es “curioso” que esta cautelar sea tan distinta a la de la señora Barriga”; “Daniel Jadue en prisión preventiva y Cathy Barriga en la casa calientita y burlándose de la ley. Incomprensible, improcedente e impresentable”; fueron algunos de los comentarios en contra de la justicia.

Asimismo, otros cibernautas celebraron la medida cautelar que se le dio al alcalde de Recoleta, asegurando que se está haciendo justicia.

“Maravilloso noticia la prisión preventiva para Daniel Jadue, a la cárcel comunista ladrón y sinvergüenza”; “Prueba que Daniel Jadue ha sido y será un peligro para la sociedad. Excelente resultado de la audiencia”; “Me declaro IMPACTADO con la medida cautelar, más que merecida a todo esto. Solo falta esperar la sentencia que es lo más importante: nadie está por encima de la Ley ¡Cárcel a todos los corruptos!”.

