“Inteligencia y miedo a morir al parecer son dos cosas que no tiene”: Hombre colgando en balcón en un edificio de Las Condes generó una ola de comentarios en redes sociales

Durante esta jornada se viralizó una peligrosa maniobra realizó un hombre en un edificio ubicado en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

En el video publicado por CHV Noticias se puede ver a un desconocido fue grabado por uno de sus vecinos mientras limpiaba el ducto con una escoba. Eso sí, no de una manera inusual, puesto que estaba colgando desde un octavo piso para realizar la acción.

El hecho generó una ola de reacciones en redes sociales, en donde primero destacaron cómo iba vestido para hacer el aseo ya que estaba un pantalón de vestir y una camisa blanca.

“Le falto la corbata y el vestón jaja bien vestido estaba el hombre listo para el cajón”; “Que formal para hacer aseo”; “Y con corbata,que te creí”; “Se puso el terno altiro en caso de algo más. Fue precavido”; “¡Chuta! Y con el Outfit que sacó la tarea adelante, me tinca que estaba pendiente”; expresaron los usuarios de Instagram.

Asimismo, aseguraron que no entendían por qué decidió realizar la peligrosa maniobra sabiendo que hay más alternativas para poder llevar a cabo la limpieza del ducto.

“¿Por qué no empujó desde el balcón hacia el exterior?”; “Que alguien le avise que el tubo tiene el otro lado por dentro del balcón”; “¿Si lo limpiaba de adentro hacia afuera? Inteligencia y miedo a morir al parecer son dos cosas que no tiene”; escribieron algunas personas.

Finalmente, otros cibernautas afirmaron que se trataría del conserje del edificio y que en algunas ocasiones, los trabajadores reciben órdenes que no son parte de su labor.

“¿Desde su balcón? Yo veo que esa es la azotea, lo más probable es que sea conserje”; “Parece que no quiere perder su trabajo, sin darse cuenta que arriesgar su vida por 540 lucas al mes -que es el mísero sueldo de vigilantes- no vale la pena”; “Quizás es el conserje :( … muchas veces les toca hacer cosas que no deberían”; expusieron.