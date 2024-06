Influencer reveló las burlas que recibió en el parque Disney por su cuerpo: “Se reían de mi tamaño”

(Jae C. Hong/AP)

Al parecer el parque no es el lugar más feliz de la tierra para algunos / Foto: Archivo

Una joven influencer de 27 años de edad expuso las burlas que recibió al asistir a un parque Disney simplemente por tener un cuerpo diferente al normativo, lo que arruinó su experiencia en el que se supone es uno de los lugares más felices del mundo.

PUBLICIDAD

Se trata de Gracie Bon, quien viajó a Disneyland con sus hermanos pequeños y mientras caminaba por el parque temático, notó las miradas que le daban y las burlas que le hacían las personas

Gracie Bon hace un llamado a dejar de hablar de los cuerpos ajenos

“Seguían tomando fotos de mi cuerpo, me miraban feo todo el tiempo o solo se reían de mí. Sé que tal vez piensas que estoy exagerando y que es mi culpa por ser una ‘chica grande’, pero esto es literalmente lo que Dios me dio y tengo que abrazar cada parte de mí”, aseguró Gracie Bon.

La influencer mencionó que nadie debería ser blanco de burlas solo por su aspecto, también hizo un llamado a la empresa que maneja los parques Disney, porque se supone que ellos deberían asegurar que todos tengan una buena experiencia y no permitir que las personas se metan libremente con otras.

Gracie Bon no tardó en recibir cientos de comentarios, algunos consideran que su cuerpo no es natural y ella misma tiene la culpa por querer llamar la atención y no llevar una ropa más discreta, mientras que otros le dan la razón. La influencer por su parte respondió haciendo otra publicación para demostrar que su cuerpo sí era naturalmente curvilíneo.