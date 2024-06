“Sigo siendo una potraza igual”: Michelle Carvalho lanza potente mensaje tras fuertes críticas sobre su físico

Michelle Carvalho se hizo conocida en nuestro país por ser una persona que no teme a decir lo que piensa y que cuando es necesario saca las garras para defenderse, y en esta ocasión tuvo que lanzarse con todo en contra de los cibernautas que critican fuertemente su actual estado físico.

Cabe recordar que la modelo brasileña explotó hace algunos días mientras realizaba un live de TikTok, en donde la molestaban por su cuerpo.

“Yo, Michelle Carvalho, hoy en 2024 tengo 31 años. Yo ya no tengo 18, olviden esa imagen de mierda que ustedes tienen de mí”, expresó la influencer en el en vivo de la red.

“¿Podría estar mejor? Podría, pero no estoy porque no quiero. No quiero ir al gimnasio, no quiero comer sano, no estoy ni ahí. ‘¿Ay, por qué no te operas?’ ¡Porque no quiero! Y ustedes tienen que olvidar esa imagen de Michelle de 18 años”, aseguró.

“Entiendan, la gente crece. El día que yo quiera bajar de peso yo lo voy a bajar, pero el día que yo quiera”, sentenció.

No se deja pasar a llevar

Ahora, la modelo nuevamente utilizó nuevamente sus redes sociales para referirse a esta polémica y respondió con todo a los cuestionamientos de los usuarios.

A través de su cuenta de Instagram, Michelle compartió algunas postales de cuando era joven y saltó a la fama en nuestro país.

“Ya que muchos no la pueden superar todavía, la invité para que venga a saludarlos. Michelle con 18 les manda un hola”, escribió en sus historias, en donde se le ve luciendo un bikini en la playa.

En una segunda publicación, la brasileña estaba posando con su figura más reciente: “Michelle con 30 también les manda saludos”.

“Con 18 o con 30, CSM que soy hermosa”, sostuvo la influencer.

Finalmente, terminó este recorrido con unas fotos de estos días, en donde expresó: “Y son 58 kilos o 100, sigo siendo una potraza igual ajaja duela a quién le duela”.

