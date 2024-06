Momento viral: Le chocaron el carro estacionado y le dejaron un sorprendente mensaje en el vidrio

Cuando muchos pensaban que lo habían visto todo en este mundo, una nueva e insólita anécdota de un usuario se viralizó a través de las redes sociales. El joven regresó a su carro después de dejarlo estacionado y además de encontrarlo chocado, consiguió un mensaje del responsable.

La enorme hoja que dejó el culpable del choque en el parabrisas rápidamente despertó a una fuerte ola de indignación. Y aunque algunos los tomaron con humor, una gran mayoría pidió empatía con el afectado, a quien seguramente nada de lo ocurrido le causó gracia.

“Hola. Acabo de darle un golpe a tu coche y estoy fingiendo que estoy escribiendo mis datos porque la gente me está mirando”, fue la nota que le dejó la persona que le chocó. Pero eso no fue todo, para finalizar le deseó suerte con la reparación: “Espero que lo puedas arreglar. Suerte”. La cereza del pastel fue la carita sonriente que agregó al mensaje.

La nota viral. Foto: X.

El mensaje se viralizó rápidamente

La publicación en X alcanzó más de 220.000 visualizaciones, 3.500 likes y alrededor de 70 comentarios, en los cuales se abrió un enorme debate entre a quienes les dio risa y aquellos que piden justicia para el afectado.

“No puede ser que cada vez que vea este tweet me tiente de la risa”, “Que linda letra tienes pichón”, “Jajaja es muy bueno”, “¡¡¡Estoy llorando de la risa!!! No me des ideas”, fueron las reacciones de a quienes les causó gracia.

Pero una gran mayoría no opinó lo mismo: “Ojalá alguna cámara haya captado el momento del golpe”, “Nada que una cámara de seguridad cercana no solucione”, “Hay personas que eligen conscientemente ser una mie*da. Tardaba lo mismo dejando un teléfono o datos del seguro”, “No le costaba nada dejar los datos. Así debe manejar su vida. Una lástima”, “No causa gracia”.