Joven tiene siete novios ancianos que le entregan toda su pensión: “A su edad no van a conseguir una mujer como yo”

Muchos se preguntaban si era cierto o no, pero sí, cierto. Una joven colombiana hizo pública su historia de amor, la cual protagoniza con siete ancianos, que dicen estar enamorados de ella.

De acuerdo a lo que argumentó, se cansó de tener novios de su edad y que no pudiesen costear su gastos, por lo que empezó a buscar relaciones con personas mayores, que reciban una pensión y con ese dinero, le compren lo que necesita.

La barranquillera se acercó a cada uno y los enamoró, y así los hombres acceden a los deseos de la joven.

“Luego de analizar todas mis relaciones me puse a pensar, a los viejitos no hay que pedirles nada, ellos dan todo porque a su edad no van a conseguir una mujer como yo, por eso decidí buscarme a mis viejitos pensionados”, dijo al medio “Última hora Valle”.

“Me van a tener feliz todo el tiempo, y fácil, me voy al Parque Bolívar y me consigo mis viejitos pensionados”, contó, quien se apuró en explicar que sus relaciones no son amorosas, sino de un negocio.

Explicó que todos sus novios le hacen una tarea diferente, como lavarle la ropa, limpiar su dormitorio, preparar la comida, etc., además, quien más plata le dé se “gana” la oportunidad de dormir con ella.

“A esa edad no van a conseguir a nadie mejor que yo”, sentenció.

¿Cómo conseguía a los hombres?

Explicó al medio que mientras todos los adultos mayores hacían fila para recibir su pensión, ella se arreglaba con un vestido corto, se ponía maquillaje, y se les acercaba a coquetearles.

Con ese modus operandi, los enganchaba y empezó a tener una relación amorosa con Carlos, Simón, Jesús, Pablo y Manuel, cinco de sus siete amados.