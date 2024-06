“No quería que ella hablara conmigo”: Sergio Rojas protagonizó tenso momento con Arturo Vidal tras encontrarlo en el aeropuerto con su pareja, Sonia Isaza

Sergio Rojas protagonizó un tenso momento con Arturo Vidal tras encontrarlo en el aeropuerto junto a su actual pareja, Sonia Isaza.

El video fue compartido por el mismo panelista de farándula mediante sus redes sociales, en donde se ve cómo se acercó al futbolista para preguntarle si podía enviar un saludo al programa “Que te lo digo”.

Por su parte, el “King” se negó a la petición de Sergio, asegurando que en ese momento no podía. Sin embargo, Sonia no tuvo problemas en conversar con el comunicador.

“Usted es el que me ha tirado a mí diciendo cosas que no son”, lo encaró la colombiana, mientras que el periodista sostuvo que era porque no la conocía en persona.

“Pero todo lo que dicen es falso y me han tirado muy duro y yo no soy así”, argumentó Isaza.

Posteriormente, Rojas continuó consultando sobre cómo habían sido las vacaciones de la pareja en Estados Unidos, en donde ella respondió que todo bien y que ahora estaban concentrados en volver a entrenar.

“Siempre todo bien con Arturo”, expresó la colombiana tras la pregunta de Sergio sobre su relación.

En la conversación con el comunicador, el panelista también comentó que tiene planes de instalarse definitivamente en nuestro país tras el fichaje de Vidal en Colo Colo. “Sí, si Dios quiere”, para luego señalar que le gusta el país y le encanta la gente.

“Pero no grabes”

Segundos después, Arturo Vidal le paró los carros a Sergio Rojas por estar grabando las declaraciones de Sonia. “Ya pero estás grabando, no grabes más hermano”, le comentó en reiteradas ocasiones. En tanto, el comunicador le comentaba que ella estaba al tanto de que la cámara estaba encendida.

Finalmente, Sergio contó la experiencia con el futbolista nacional: “Ayer me encontré en el aeropuerto con Vidal y Sonia, su novia, que fue a diferencia de él muy gentil. Me llevé una sorpresa tras no conocerla en persona. Es muy piola, no se ve musculosa como en sus fotos de Instagram, relajada, diferente a lo que se ve en sus redes”, escribió el periodista en su cuenta de Instagram junto al registro.

Asimismo, comentó que Arturo “no quería que ella hablara conmigo, pero lo hizo igual marcando territorio”, dijo, para luego lanzar una broma: “Sin duda se ve que en esta relación manda calzón”, cerró.