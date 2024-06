Bombo Fica reaparece en redes sociales tras enfrentar complejo estado de salud y ser operado en Europa

Hace unas semanas la noticia de un repentino y grave problema de salud tuvo en alerta y muy preocupados a los fans y seguidores del humorista chileno Bombo Fica, luego que tuviera que suspender algunas presentaciones agendadas en Europa por una hemorragia nasal que no se detenía.

El problema, lo llevó a consultar a varios especialistas en el viejo continente, y luego de pasar por una experiencia no muy agradable -y además tener que desembolsar una gran suma de dinero-, dio con un diagnóstico más claro.

Así, el humorista Bombo Fica tuvo que ser operado luego que le señalaran que se le habían roto unas arterias, específicamente las que se encuentran donde se une la “parte nasal con la garganta”, según él mismo explicó en ese momento, por lo que tuvo que entrar a cirugía con “anestesia total y con ventilador”.

“La otorrino que estaba ahí me dijo que me iba a dejar en observación y me pusieron una cuestión como un globo en la nariz. En mi vida había sufrido tanto, pedí perdón por todas las maldades que había hecho”, añadió en ese momento luego de asegurar que ya estaba mejor y que estaba pasando la peor parte.

Bombo Fica reaparece en Chile

Luego de esto, no se habían tenido más informaciones públicas del humorista, nada hasta este martes, cuando reapareció en redes sociales, nada menos que en la cuenta en Instagram de las Parrilladas La Uruguaya.

De hecho, fue la cuenta del conocido restaurante ubicado en Ñuñoa, la que subió la imagen de Bombo Fica sonriendo, y aprovechando de desearle “mucho éxito” en sus próximos desafíos, aludiendo además a la alegría de verlo recuperado tras superar el complejo estado de salud que atravesó en Europa.

“Que alegría verte bien querido amigo @bombofica. Muchas gracias por la visita. Mucho éxito en todo lo que venga”, escribieron, mostrando que el humorista se está recuperando con todo.