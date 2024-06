Nunca va a faltar el sentido del humor: una señora se grabó mientras “navegaba” en una tina durante sistema frontal

A pesar de que un fuerte sistema frontal esté golpeando a muchos habitantes a lo largo del territorio, nunca va a faltar el sentido del humor característicos de los chilenos. Esto fue demostrado por una señora que se grabó en medio de una calle inundada tras las lluvias.

La usuaria de TikTok, Hilda Bulnes, se subió a una tina que se encontraba en medio de una calle para simular un bote, y comenzó a “navegar” por las fuertes lluvias. Ella se agarraba de los bordes mientras se movía de un lado para otro mientras su impermeable azul oscuro flameaba por el viento.

“¿A esto le llamas tormenta? Sopla, ya es hora de arreglar cuentas, tú y yo, aquí estoy. Ven por mí”, exclamaba el audio que provenía del doblaje a español de la película “Forrest Gump”. La señora era grabada mientras hacía gestos de natación.

En la descripción del video de Hilda Bulnes, ella dio a conocer la locación donde fue grabado este registro. “Esto es en Villa Las Violetas, Coronel, inundado. De todo mal, hay que tener humor igual, cerramos la calle con la tina”, escribió. En los comentarios, la señora especificó que le entró mucha agua a su casa el pasado lunes, pero era necesario tener sentido del humor.

“¡Genial la actitud!”

Los comentarios del video celebraron a la señora que decidió tomarse con sentido del humor este fuerte sistema frontal que está afectando a muchos. “¡A pesar de la tragedia existe el humor en los chilenos!”; “el pueblo chileno siempre ve la cara positiva... amo este país”; “¡Genial la actitud! Qué gran escena fue esa”, comentaron.

“Grandes mis hermanos chilenos, sacando humor en todo momento”; “eso es mi sur, al mal tiempo buena cara”; “a pesar de todo lo que pasa. Lo toman con humor, los felicito”; “así me voy para el liceo”; “los chilenos somos a todo terreno”; “cuando eres chileno y te enfrentas a la adversidad”, escribieron más usuarios.

“Yo sé que no la están pasando bien, pero hoy me ha hecho reír mucho, pese a todo, el humor y la energía no puede faltar. Es una gran lección para todos, bendiciones y muchas gracias por su energía”, expresó otra persona.

