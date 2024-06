“El sarcasmo creo que no es lo tuyo”: Alberto Plaza lanzó irónico comentario contra Camila Vallejo y generó ola de comentarios

Durante esta jornada, Alberto Plaza volvió a llamar la atención de los cibernautas tras lanzar un irónico comentario en contra de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Cabe recordar que este viernes, la secretaria de Estado realizó un punto de prensa en la comuna de Maipú, esto en el marco del sistema frontal que afectó durante las últimas horas a la Región Metropolitana y que sigue dejando estragos en nuestro país.

Vallejo estaba acompañada por el gobernador Claudio Orrego, el alcalde Tomás Vodanovic y otras autoridades, anunciando que “la intensidad de esta lluvia baja. Lo peor ya pasó”.

¿Qué dijo Alberto Plaza?

Sin embargo, el mensaje de la ministra no fue importante para Alberto Plaza, sino que como andaba vestida y es por eso que a través de redes sociales se burló del casco que utilizó la autoridad de gobierno para hablar con los medios de comunicación.

“¿Qué edad tenías cuando te enteraste de que lo mejor para protegerse de la lluvia es un casco?”, escribió el artista en su cuenta personal de X (exTwitter), quien adjuntó dos emojis de payaso.

Claramente, fueron pocos los segundos que tardaron los cibernautas en responder a estas palabras en mala onda, asegurando que son medidas que se deben utilizar en un estado de catástrofe.

“Alberto, es por medidas de seguridad en una zona de catástrofe ante un eventual derrumbe de cualquier tipo de material. El sarcasmo creo que no es lo tuyo, la ironía no te asienta”; “Por si no sabes esta en una zona de catástrofe donde aparte de la lluvia puede caer un árbol, techumbre o cualquier cosa que el viento o la lluvia arrastre”; “Hay que ser muy alérgico al raciocinio pa no saber que en zona de faenas con riesgo de caída hay que protegerse la cabeza”, escribieron los usuarios.