5 datos curiosos sobre la película Titanic

Desde su estreno en 1997, Titanic, dirigida por James Cameron, ha dejado una marca indeleble en la historia del cine. La mezcla de romance, tragedia y efectos especiales revolucionarios la convirtió en una de las películas más icónicas de todos los tiempos.

Compartimos cinco datos curiosos sobre esta obra maestra que es Titanic

Un presupuesto colosal y escenas submarinas reales

Con un presupuesto de aproximadamente 200 millones de dólares, Titanic fue la película más cara jamás realizada en su época. Parte de esta suma se destinó a la filmación de escenas submarinas reales del naufragio del RMS Titanic. James Cameron y su equipo realizaron varias inmersiones al sitio del naufragio, capturando imágenes auténticas que se utilizaron en la película. Esta decisión no solo añadió un toque de realismo, sino que también alimentó el interés del público por la historia del Titanic.

El vestuario de Rose y los detalles históricos

El vestido que lleva Rose (interpretada por Kate Winslet) en la escena de la cena, conocido como el “Red Dinner Dress”, fue diseñado meticulosamente para reflejar la moda de 1912. Los diseñadores de vestuario investigaron a fondo los estilos de la época para garantizar que cada prenda fuera auténtica. Además, las joyas usadas en la película, aunque no auténticas, fueron creadas para parecerse a piezas de la alta sociedad de principios del siglo XX.

La canción “My Heart Will Go On”

Aunque ahora es inseparable de la película, My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion, casi no se incluyó en Titanic. James Cameron inicialmente no quería ninguna canción vocal en la película. Fue el compositor James Horner quien convenció a Cameron de incluirla. La canción se convirtió en un éxito global, ganando el Oscar a la Mejor Canción Original y cimentando su lugar en la cultura pop.

Una recreación meticulosa del barco

La producción construyó una réplica del RMS Titanic a escala casi completa, lo que permitió una representación fiel del barco. Esta réplica se colocó en un tanque de agua gigantesco en México, donde se filmaron muchas de las escenas de acción. Cada detalle del barco, desde las decoraciones hasta el mobiliario, fue recreado con precisión para asegurar la autenticidad histórica.

El accidente con los ostiones

En una famosa escena, Jack (Leonardo DiCaprio) se une a una cena de primera clase y se sorprende al ver ostras en el menú. Leonardo DiCaprio, vegetariano en la vida real, nunca había comido ostras antes de filmar esa escena. Su reacción de sorpresa y duda fue genuina, lo que añadió una capa de autenticidad a su actuación.

Estos hechos destacan la dedicación y el esfuerzo que se invirtieron en la creación de Titanic, ayudando a explicar por qué sigue siendo un clásico cinematográfico más de dos décadas después de su estreno.