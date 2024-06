“Qué personaje más desagradable”: Extranjero porfiado sacó ronchas tras evadir pasaje del metro

“Yo viajo en transantiago todos los días y TODOS LOS DÍAS VEO VENEZOLANOS NO PAGANDO SU PASAJE. Ya suficiente tenemos con los chilenos evasores, por qué tenemos que soportar a la plaga venezolana?”. Con esa palabras una cibernauta viralizó un tenso momento que se protagonizó en el Metro de Santiago, luego que un extranjero fuera sacado por un guardia del vagón del tren subterráneo.

PUBLICIDAD

En las imágenes se ve al funcionario pidiéndole al evasor que descendiera del tren, pero él hacía caso omiso, cuestionando la autoridad del encargado de seguridad.

“Tú no eres policía. ¿Quién te dijo a ti que eras policía? Te gusta hacer problemas”, le decía el hombre de forma prepotente, junto con intentar pasarle un billete de mil pesos, a modo de pago.

La situación generó gran molestia entre los pasajeros, quienes sufrieron el retraso de su viaje, producto del actuar del hombre, quien se negaba a descender.

“Deja, brother, te estoy grabando, brother. Dime, ¿Qué es lo que hice yo? ¿Te estoy robando? ¿Qué robé yo? Yo no hice nada, simplemente que le pedí permiso, no pagué el pasaje, no tengo para el pasaje y mira cómo me está rompiendo la ropa”, decía de forma desafiante.

“Baja, por favor o te vas a ir detenido”, le pedía el guardia, agarrándolo del cuello de la polera, la cual ya estaba apunto de romperse.

Pasajeros y cibernautas indignados contra evasor

Si bien, el video no muestra el desenlace, la situación indignó tanto a los pasajeros como a los cibernautas, quienes criticaron la conducta del hombre, que se negaba a asumir que estaba cometiendo una falta y tenía las esperanzas de que su acto quedara impune.

“Acostumbrados a no pagar ! Y no solo los venecos, son todos, incluidos nuestros compatriotas”, “Si, ya suficiente teníamos con los chilenos que no pagan para que más encima vengan venezolanos plaga a vivir gratis”, “Y tiene las patas de quejarse el veneco qliao. Sí, wn, todo eso por un pasaje. Ojalá tuviéramos guardias armados y con atribuciones para sacarlos a patadas en la raja del Metro”, “Qué personaje más desagradable el evasor”, fueron algunos de los reclamos en su contra.