Tonka Tomicic tras declarar ante el Ministerio Público en el “Caso Relojes”: “Autoricé la apertura de mis cuentas corrientes”

Tras acudir esta mañana a declarar a la Fiscalía Local de Pudahuel por su presunta participación en el denominado “Caso Relojes”, la conocida animadora de televisión Tonka Tomicic rompió el silencio y se refirió públicamente sobre los hechos a través de sus redes sociales.

“Hoy renuncié a mi derecho a guardar silencio y presté declaración en la causa que lleva la Fiscalía Local de Pudahuel, cuya existencia es de público conocimiento”, inició sus palabras el exrostro de Canal 13 a través de su cuenta de Instagram.

“Tras años de investigación, esta es la primera vez que se requiere mi declaración. Pensaba no referirme al tema para no inmiscuirme en la investigación, pero debido a que la diligencia ha sido informada por la prensa, creo que es importante reiterar que tengo toda la voluntad de colaborar con la investigación con transparencia, como he actuado toda mi vida”, aseguró Tonka.

“Autoricé la apertura de mis cuentas corrientes”

Luego reveló un dato crucial con respecto a su colaboración con la Justicia. “Por eso, autoricé la apertura de mis cuentas corrientes para el total esclarecimiento de los hechos”, señaló Tomicic.

Asimismo, aclaró que “no he sido formalizada como otras personas en esta causa, entre ellos, mi ex marido (Marco Antonio López, más conocido como ‘Parived’)”.

Finalmente, la exconductora de “Bienvenidos” estableció que “seguiré colaborando con la investigación ya que quiero y necesito que esto se aclare lo antes posible para poder retomar mi vida”.

En este sentido, Tonka Tomicic aseveró que “confío en el trabajo del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia”.

Cabe señalar que el vínculo de Tomicic con el “Caso Relojes” se basa en sospechas de que ella podría haber tenido conocimiento y participación de las actividades ilícitas de su exesposo. Según las investigaciones, Parived habría utilizado cheques firmados por la animadora para adquirir los artículos de origen ilegal.

La expareja de la animadora, tal como ella lo mencionara en su publicación en redes sociales, ya fue formalizado por su presunta participación en la red de contrabando criminal liderada por Patricio Álvarez, acusado de contrabando de joyas y relojes de lujo, que habrían sido robados en el extranjero e ingresados a Chile y vendidos en el mercado ilegal.

Las imputaciones contra López incluyen “asociación ilícita, receptación aduanera, receptación de especies y delitos tributarios”.