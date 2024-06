“Un filtro más y purifica el Mapocho”: foto de Cecilia Pérez sacó chispas y burlas en redes

La Universidad de Chile revirtió la sorpresa inicial que le propinó Municipal Puente Alto y avanzó a cuartos de final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2024. Los azules ganaron 5-1 en el Estadio Nacional, donde estaba precisamente la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez.

Y aprovechó uno de los momentos del partido en subir una fotografía a su cuenta de Instagram, la que fue rescatada por internautas y fue publicada en “X”.

La exministra valoró haberse encontrado con amigos y excompañeros de la Municipalidad de Puente Alto, y aprovechó de sacarse una fotografía, la que usuarios acusaron de estar sumamente filtrada.

“No fue sólo un lindo partido por Copa Chile, también fue la oportunidad para volver a ver a tremendos amigos y ex colegas de la Municipalidad de Puente Alto”, escribió como descripción de la imagen.

Las burlas

Y como “X” es una red social que saca lo más veloz y creativo del chileno, las burlas no se hicieron esperar.

“A un filtro de ser Dua Lipa”; “naaaaa, no es Cecilia Perez, debe ser su hija. Es que es imposible que sea ella”; “Es filtro o botox??”; “Mas filtro q la piscina Tupahue”; “Un filtro más y purifica el Mapocho”; “Jajajajajja csm como no les da vergüenza subir fotos con AI cuando descaradamente se evidencia la NO similitud qjjajajajajjajajajaja alto en cringe”; “Hay una técnica con CO2 que hace maravillas es cara si , quizás aplico un procedimiento así”; “Tiene más filtro que oferta laboral de linkedin”, son algunos de los comentarios que le dejaron.

Muchos usuarios de la red, subieron fotografías haciendo comparación con otras imágenes de la exministra del gobierno de Sebastián Piñera, como también con el cambio que ha tenido en el tiempo Pancho Malo.

De momento Pérez no se ha manifestado a las bromas ni cuestionamientos a su foto.