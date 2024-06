“Hoy te perdono y te agradezco”: La sentida catársis de Carmen Gloria Arroyo sobre su padre

Tras celebrarse hace unos días el Día del Padre, Carmen Gloria Arroyo sinceró sus emociones acerca de su progenitor en una profunda y emotiva reflexión, la cual no está exenta de claroscuros que hubo en la relación con su papá.

Mediante su cuenta de Instagram, la conductora de “Carmen Gloria a tu Servicio” hizo públicas sus emociones, complejas y muy sentidas, sobre su padre.

“El domingo celebramos el Día del Padre y por primera vez necesito decir algo, no sé si la menopausia me pone más sensible, si quizás son los años de más o los días grises, pero lo haré”, inició sus palabras la abogada.

“Llevo 5 décadas pasando el día del padre sin ti y pensaba que a los casi 60 años ya no dolería, me equivoqué”, sinceró.

“Gracias a las carencias que nos hiciste pasar...”

En este sentido, expresó que “hace algunos años decidí agradecerte el breve tiempo que estuviste a mi lado, porque con el tiempo he ido descubriendo que esos 13 años fueron suficientes para heredarme tu disciplina y orden, así como tu gusto por la lectura”.

“Qué fue de tu sentido del humor del que aprendí a reírme hasta en los peores momentos. Que con tus mil historias conocí las primeras leyes y la importancia del derecho. Que fueron las lágrimas por tu ausencia las que me hicieron perder la inconsciencia de la niñez y llegar apresurada a la madurez”, valoró la jurista.

“Gracias a las carencias que nos hiciste pasar descubrí que una madre sola es capaz de parar el mundo para tener un plato para sus hijos, convirtiéndose en mi inspiración en la búsqueda de justicia social y empoderamiento femenino”, reconoció.

A continuación, Carmen Gloria señaló que “le dejaste tu puesto a un hombre generoso que no me falló en cada paso importante, que me sigue acompañando en cada derrota y triunfo, que me enseñó que se puede ser un gran padre sin compartir esa genética que reemplaza el cariño y la ternura”.

“Hoy te perdono y te agradezco la oportunidad que en tu ausencia me convirtió en una mujer fuerte pero que aún llora tu ausencia”, confesó.

Más adelante, el rostro de TVN agradeció los mensajes que ha recibido tras publicar su testimonio. “Pero también, insólitamente, ha aparecido otra línea de descendencia que no conozco ni he visto jamás, pero que juzgan e increpan. Que haya tenido vidas paralelas, anteriores o posteriores no me llama la atención, no me interesa y nada tengo que opinar, solo pido respeto”, exigió la abogada.