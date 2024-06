“Me has hecho sentir segura, amada y apreciada”: Tati Farkas le escribió adorable mensaje a su padre, Leonardo Farkas

Tatiana Farkas, la hija del empresario Leonardo Farkas, conquistó a los usuarios de las redes sociales dedicándole un tierno mensaje a su papá en el marco del Día del Padre.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta personal de Instagram, la influencer compartió una postal en donde aparece ella lanzándole un beso a su progenitor, quien aparece sonriente disfrutando de un día de playa.

“¡Dios me bendijo con un padre que tiene el corazón y el espíritu más grandes del planeta!”, comenzó escribiendo la joven en la plataforma.

“Me has enseñado a vivir con gratitud, a ser una persona generosa, cálida y amorosa. Has nutrido y alentado mi espíritu libre y mi gran hambre de vida”, agregó.

“Has cuidado de mí y me has hecho sentir segura, amada y apreciada en un mundo que puede ser tan aterrador. Me empoderas, me inspiras, traes pura alegría a mi vida y me siento triste de no tomarme el tiempo de decirte lo agradecida que estoy”, añadió la estudiante.

El apodo que le tiene Leonardo

En esa misma línea, Tati le aseguró al filántropo que “no puedo esperar para tener aún más recuerdos contigo, bailando, cantando y viviendo la vida al máximo”.

“Deseo que cada niño tenga un padre como tú. ¡Dios te hizo perfecto, nunca lo olvides!”, cerró su adorable mensaje.

PUBLICIDAD

Un detalle que llamó la atención de la publicación es que Tati firmó este escrito como “Puli”, explicando que “todavía no sé qué es, pero así es como me llamas”, reconoció.

Por su parte, los seguidores de la influencer expresaron su amor a la familia Farkas: “Que bellas palabras hacia tu padre. Mil felicidades y bendiciones para uds. Los quiero”; “Enorme corazón tienen los Farkas tuve el placer de verlo en la Teletón y la sencillez es de todos”; “La felicito bella Tatiana que hermosas palabras y cómo valora a su excelente padre”; expresaron los cibernautas.