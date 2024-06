“Yo le podría otro apodo”: Shirley Arica le responde con todo a Dani Castro tras destaparse romance con “El Futuro”

No se guardó nada. Shirley Arica respondió con todo a Daniela Castro, luego de los comentarios que circularan a raíz de que se hicera pública la relación de la peruana con el cantante Uriel Romero, más conocido en el ambiente urbano como “El Futuro fuera de Órbita”, quien a su vez fue expareja de la ganadora de “Master Chef”. Y de paso también dedicó palabras a Arturo Longton.

PUBLICIDAD

En efecto, recientemente Castro se refirió a este romance calificando de “chistosa la situación”. Consultada por el programa “Zona de Estrellas”, la “Guapiruli” indicó que “solo puedo decir que ojalá Futuro le diga a Shirley todo lo que opinaba de ella fuera del encierro (…) Razones por las cuales le decía a Arturo que no estuviera con ella acá afuera, que no le convenía”.

Pues bien, la tarde de este martes la influencer aludió a la situación, así como sus involucrados, a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram.

“Dani utilizada?... La verdad es que yo veo las noticias y solo me doy cuenta que no tienen la información real, yo le podría otro apodo...”, inicia sus palabras Shirley, en referencia a los comentarios en la publicación del portal Tío Michi, la cual destapó el affaire entre Arica y el cantante.

“No sabe ni lo que quiere a su edad”

“Y que Arturo se dio cuenta??”, prosiguió la influencer. Evidentemente, también alude a los posteos tras la revelación del conocido sitio digital. Entre los comentarios más destacados, algunos apuntaron directamente a Longton, quien había tenido un breve romance con la modelo durante su estancia en el reality.

“Arturo Longton lo pierde todo”, escribió un usuario en los comentarios. Además, algunos seguidores cuestionaron la amistad entre Uriel y el histórico chico reality, dado que algunos espectadores aún dudan de la lealtad entre los antiguos compañeros de “Tierra Brava”.

No obstante, Shirley Arica apela a la supuesta madurez que debiera tener su exnovio de encierro. “Ay, por favor! 45 años y no es lo suficiente hombre en asumir sus acciones..., que no sabe ni lo que quiere a su edad y ahora la pega de víctima”, manifestó.

“Él fue quien puso fin”, argumentó, para a continuación hacer una advertencia aclaratoria, al señalar: “mira, justo hoy me di cuenta que mi celular tiene backup... por si les quedan dudas puedo ayudar a resolverlas”.