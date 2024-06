“Como que la decencia se perdió”: Magdalena Max-Neef denunció a conductor que la chocó y se dio a la fuga

Magdalena Max-Neef realizó una fuerte denuncia durante la jornada de este sábado, en donde reveló que fue víctima de un choque y que el conductor no hizo nada mejor que darse a la fuga tras ver lo ocurrido.

A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, la reconocida actriz nacional contó detalles de lo sucedido y de cómo el chofer del otro vehículo no quiso hacerse cargo de su error.

“Como que la decencia se perdió”, escribió la intérprete en la red social, texto fue acompañado por un video de la figura televisiva contando qué fue lo que sucedió.

A sus descargos Magdalena añadió: “Yo estaré muy perdida, pero puta que me da rabia. Me chocaron el auto, así no para la cagada, pero me lo chocaron, me lo hundieron, un pedazo. Obviamente cuando yo estaba estacionada”.

En los registros, Max-Neef señaló mostró a sus seguidores y seguidores el lugar donde estaba estacionada, explicando que el conductor había aparcado muy cerca de ella. Si bien señaló que el choque en su auto no pasó a mayores, de todos modos quedó molesta con la situación.

“Ahí estaba el insoportable. He caminado, transpirado cómo caballo de bandido. La pobre Clau ya me dijo ´voy a sacar plata´, porque se tenía que ir y yo estoy sin plata, sin tarjeta, sin nada”, contó la actriz.

Por su parte, los cibernautas reaccionaron a esta situación, quienes lamentaron lo sucedido: “A la gente no le importa nada, hoy en día es mejor retirarse e ir a tu casita porque no sabes con quién te vas a encontrar...”; “Que lamentable andan tantos imprudentes al volante”; “Les importa nada.. se dan cuenta y se van!”; “Qué rabia! Gente cada vez más indolente!”; “No hay respeto por nada, ni por nadie”; escribieron algunos usuarios, empatizando con Magdalena.