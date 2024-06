Copa América en un velorio: Hinchas se viralizan al transmitir Perú vs Chile frente a la urna

La emoción de la Copa América desata momentos inimaginables. Pero de todas las situaciones que se han viralizado en los últimos días esta lleva la delantera. Cuando algunos pensaron que habían visto en cuanto a niveles de fanatismo, salió a luz el video de unos hinchas chilenos en un velorio.

Pero lo que más llamó la atención de la escena fue la transmisión del duelo entre Perú vs Chile en la pared. Y no en un lugar alejado del fallecido, si no justamente frente a la urna abierta.

Mientras algunos se despedían de su ser querido, otros integrantes de la familia vivían la emoción del debut de la selección chilena que terminó con un criticado 0-0. “Tío Feña. Gracias por todos los momentos que nos regalaste. Siempre te recordaremos, tu familia condoriana”, se lee en un cartel ubicado en una esquina del salón.

Copa América en un velorio. Foto: X

La Copa América llega a lugares impensables

El video le ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales abriendo un fuerte debate. Algunos respaldaron la iniciativa de los hinchas al suponer que podría haber sido petición del difunto, después de todo se pueden ver ciertos trofeos y una camiseta de fútbol sobre la urna.

“Se puede ver en el ataúd estatuillas de deporte, al parecer de fútbol. Para mí el difunto era futbolista”, “A pedido del difunto”, “Lo mismo el difunto pidió ese último deseo, no lo sabemos”, “Pasión por el fútbol”, comentaron en X.

Pero otros lo tomaron como una falta de respeto tanto para el fallecido como para los familiares más cercanos: “Es una lástima desaprovechar este tiempo de oración y meditación sobre las postrimerías. Descanse en paz”, “Qué falta de respeto”, “Qué poca, los difuntos merecen un respeto especial”, “Pensé que lo había visto todo, lo más absurdo que he visto en mi vida. Ah, pero solo en Chile”.