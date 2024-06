“Hace 25 años compré marihuana por última vez”: El particular mensaje de Quique Neira que fue bajado de las redes sociales

Durante el más reciente fin de semana, Quique Neira sorprendió a sus seguidores y seguidoras de las redes tras realizar un particular reclamo en contra de una plataforma.

Fue mediante su cuenta personal de Instagram, en donde el cantante nacional realizó una acusación a la mencionada aplicación luego que le bajaran una publicación que tenía relación con sustancias ilícitas.

“Parece que ‘desaparecieron’ la publicación anterior… ¡Pero acá va de nuevo!”, escribió Neira en un nuevo posteo, que volvió a subir a su perfil.

¿Qué pasó con la publicación?

Según se puede inferir, a Instagram no le habría gustado que el artista chileno hablara sobre marihuana abiertamente, por lo que decidió “censurar” el contenido de acuerdos a sus políticas de uso y convivencia, posteriormente bajarlo de la plataforma.

“Hace 25 años compré marihuana por última vez. Desde entonces, la gente me regala hierba en mis conciertos”, fueron las palabras que publicó Quique en su cuenta, por segunda vez.

“Y ahora jamás me falta”, recalcó en uno de los comentarios, dando a entender que siempre tiene esta hierba para su consumo personal.

Por su parte, los cibernautas reaccionaron a las declaraciones del cantante: “Es lo mejor! La primera vez que me regalaron weed después de un show pensé: ‘este es el verdadero éxito’. I FEEL YOU BRO”; “Jajaja yo pensé que iba a decir desde entonces dejé de fumar”; “No bajar los brazos, no tiene nada de malo cultivar, regalar, compartir”; “Castigamos la planta que crece de la tierra... Alaban la mezcla química que daña almas de niños y jóvenes. Basta de demonizar la naturaleza y cuidar a los narcos poderosos, que “sin querer queriendo hasta financian campañas políticas”; “Siempre que voy a un concierto de reggae pasa lo mismo. Otra cultura marcamos diferencias y crecemos a través de esa linda hermandad”; expresaron.