“Nos llevaba a jugar debajo de la cama...”: Luky Buzzio, ex actor de “Morandé con Compañía” reveló que fue abusado sexualmente a los 5 años

Luky Buzzio, ex Morandé con Compañía

Un cruento y revelador relato entregó en su podcast “Historas asombrosas” el actor argentino Luky Buzzio -que se hizo conocido en Chile en el programa “Morandé con Compañía” y que hace varios años se radicó en Estados Unidos-, donde contó que fue abusado sexualmente por un supuesto familiar cuando tenía cinco años.

El actor, que además es personal trainer y que ahora tiene 50 años, indicó que los hechos ocurrieron cuando iban de visita donde unos familiares en una casa ubicada en Mendoza, Argentina.

Cómo ocurrió el abuso sexual

En ese contexto, Luky Buzzio contó que “mi hermano mayor me llevaba cuatro años... esto sucedió con un supuesto primo. Cuando visitábamos a la familia, él nos llevaba a jugar debajo de la cama y hacía sus malabres nefastos con nosotros”.

El actor que se hizo conocido en el extinto programa de Mega con el personaje “Pichulotote”, además reconoció que se demoró más de 40 años en sacar estos hechos a la luz, los que además nunca comentó con nadie de su familia.

“Con esta astucia que tiene esta gente... pasó un par de veces, pero nunca le dije a mi mamá y nunca lo comenté con mi hermano (...) No sé cómo saqué la fortaleza para salir adelante, lo hice, pero siempre quedaba esa cosita, esa mier... de abuso”, indicó al diario Las Últimas Noticias.

Luky Buzzio dijo además que reveló lo ocurrido a modo de “desahogo”, añadiendo que la idea “era que hay que sacar lo malo para poder salir adelante. Puede que eso ayude a personas, yo sé que sí”.

Finalmente, explicó que ese episodio en su vida “me hizo ser una persona insegura durante toda mi adolescencia. Después tuve una depresión muy grande (...) A los 5 años no tienes noción de dónde estás parado, lo tomas como un juego. Después vas creciendo y entiendes que eso no era ningún juego”, cerró.