Claudio Arredondo reveló cómo es trabajar con su exesposa Ana Luz Figueroa tras separarse en pandemia

Lo que para algunas parejas, la separación es sinónimo de tristeza, enojos, rabia y tratar al ex como él o la innombrable, para los actores Claudio Arredondo y Ana Luz Figueroa eso no sería parte de su libreto, tras su quiebre matrimonial. Esto, porque no se hicieron ningún drama y continuaron trabajando juntos, como la mejor comedia romántica.

Así lo contó el padre de la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, dando cuenta de la buena experiencia que tuvieron con su exmujer.

“Se fue dando, nos separamos en la pandemia (…) no había cómo irse, así que seguimos conviviendo por un tiempo”, reveló en el programa Sabores de Zona Latina.

“Me entretiene, encuentro muy desafiante pescar el texto, imaginárselo y llevarlo a la realidad arriba del escenario”, dijo respecto a la obra que están realizando juntos a Begoña Basauri, Elvis Fuentes y Diego Boggioni, “Solo los tontos se enamoran”.

Según explicó, uno de los puntos que jugaron a su favor, para llevar la fiesta en paz es que “el cariño existe por una cosa lógica, ya que hay un hijo de por medio y hay cosas que te van a unir hasta el final”.

Además, aclaró que no es la primera vez que trabajan juntos, tras poner fin al matrimonio durante la pandemia. Época que muchas parejas se separaron, tras estar obligados a convivir encerrados 24/7.

“Nosotros hicimos Malas Madres, que fue el montaje anterior, ahí ya estábamos separados. Empezamos la escritura de la obra siendo pareja y terminamos haciendo el montaje estando separados”, consignó Página 7.

El libro sobre infertilidad de Ana Luz Figueroa

La destacada actriz nacional, Ana Luz Figueroa, es recordada por su persona “Carla Silva” de la emblemática teleserie de TVN “Sucupira”.

Pero ahí no acaba su actividad presente. Hace poco, publicó el libro “Sé que estás ahí”, en el cual aborda su experiencia con la infertilidad.

Ana Luz aclara que la publicación se basó en su diario de vida y es absolutamente autobiográfico. “Yo transité el mundo de la infertilidad durante seis años y, como una manera de poder sobrevivir a esa pena, empecé a escribir. De alguna manera, fue como una terapia”, aseguró.

La intérprete señaló que la iniciativa de convertir el diario de vida en un libro fue con el objetivo de “ser compañía para tantas mujeres, hombres y parejas que viven esta enfermedad, de la cual se habla muy poco y que hoy aumenta considerablemente”.

“El viaje hacia la maternidad fue doloroso y, al pasar de los años, empezó a tomar un sentido en mi vida”, manifestó.

“Comienzo a entender el porqué y el para qué vivimos este tipo de experiencias, cómo esas penas y dolores podemos ir transformándolos en algo que le den un sentido a la vida”, sinceró Figueroa.