“Estaba muy preocupada por mí”: Kathy Orellana reveló ayuda “impagable” que recibió de Kel Calderón y su padre

La exparticipante del programa Rojo de TVN, Katherine Orellana, dio a conocer la desinteresada ayuda que recibió tiempo atrás, de manera totalmente sorpresiva, de parte de Kel Calderon y su padre, el abogado Hernán Calderon, revelando que se saca el sombrero ante ellos.

Todo partió para el Día del Padre, cuando la hija de Raquel Argandoña le dedicó unas palabras a su progenitor en su cuenta de Instagram, compartiendo una fotos juntos. Ahí, Orellana aprovechó el momento para agradecerles públicamente la ayuda brindada.

“Cariños, tío. Usted, como Kel, tiene un enorme corazón. Recuerdo con mucho cariño su llamado, brindándome su ayuda cuando Kel no estaba en el país. Se preocuparon ambos de mí, son unas personas maravillosas y claramente Kel tiene su corazón”, destacó.

Además, valoró que “Quizás no tengamos un contacto, pero estuviste en momentos difíciles, sin conocerme. Jamás olvidaré tan bello detalle que tuviste de preocuparte por mí. Te mereces muchas cosas, pero ya tienes la más importante: tu corazón”.

Ahora, en conversación con el medio Página 7 reveló cómo fue esa importante ayuda.

“Me ocurrió un percance, que no voy a detallar, porque viene al caso, y la Kel no estaba en el país. Esto fue hace muchos años y me llamó don Hernán para ofrecerme ayuda, la que sea, monetaria… la que fuese, porque la Kel estaba muy preocupada por mí, luego de haber visto algo en las redes sociales”, reveló.

“Agradezco enormemente el gesto, sin interés alguno, solo de poder ayudarme, Eso para mí es impagable. Yo creo que uno puede tener muchos amigos en la vida y estar todos los días contigo, pero las personas de buen corazón se ven en los momentos que menos esperas...me saco el sombrero por Kel y don Hernán”, destacó.

Kel Calderon “es muy tierna y sencilla”

“Yo tuve el privilegio de conocer a la Kel. Y digo privilegio, porque todos conocen a la Kel desde un punto de vista de mujer pública, pero yo tuve el privilegio de conocerla. Pensé que me iba a llevar muy mal con ella y al contrario, nos llevamos muy bien, porque es una mujer muy tierna, muy de piel. Es muy sencilla, pese a todas sus luces en redes. Su esencia es muy sencilla, muy sensible”, dijo Orellana sobre Kel, dando cuenta que tenía la mejor impresión de la influencer.