Hombre le pagó los estudios a su esposa y ahora ella lo quiere dejar porque es mesero: “Soy arquitecta y estoy en otro nivel”

Esta es la situación. Un hombre le pagó los estudios a su esposa y cuando ella se graduó, ésta lo dejó. La historia la dio a conocer la misma mujer, desatando una ola de reacciones en TikTok.

El generoso hombre trabaja como mesero en un restaurante y gracias a este espacio laboral, pudo pagarle los estudios a su enamorada, juntando las propinas y su sueldo.

A pesar de todo el esfuerzo, la joven que ya salió de la universidad, argumentó que no quiso seguir con su marido, porque considera que no ha logrado superarse en todo este tiempo y se quedó trabajando de mesero.

¿Mala agradecida?

“Mi marido me pagó mis estudios y ahora tengo mi diploma, pero ya no quiero seguir con él porque se quedó de mesero y no quiso progresar”, precisa el texto de su video.

Explicó que estudió arquitectura y en una universidad privada, lo que hace que los costos de las mensualidades sean mucho más altos.

“Yo ahora soy arquitecta y creo que estoy en otro nivel. Aunque lo amo y agradezco mucho lo que hizo por mí, cuando juntaba sus propinas y su sueldo para ayudarme”, comenzó a explicar.

“Pero pienso que alguien tan conformista me puede estancar en mis proyectos y no podría seguir avanzando con alguien que se conforma con ser mesero”, comentó.

Así que de esta forma, la mujer le pidió a sus seguidores que puedan ayudarla a cómo terminar con su pareja. “Ahora no sé como terminarle porque de seguro me va a reprochar lo de mi estudio. ¿Qué hago?”, preguntó.

Las redes la hunden

Como era de esperarse, los seguidores en lugar de darle consejos de cómo decirle al esposo que lo quiere dejar, la comenzaron a tratar de mala persona. “Es mejor que lo dejes una persona como tú no se merece un hombre tan maravilloso y valioso”; “espera y la vida se encargará de ti en su momento“; “Termínalo pero pagale todo lo que le debes 💸💸”; “a mí me pasó lo mismo, yo trabajé muy duro en construcción le pagué todos sus estudios a mi ex y se recibió de abogada y me dejó diciendo que ya no quería estar conmigo por ser un albañil”, son algunos de los mensajes.