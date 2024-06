“Hay patria muchachos”: Alcalde Tomás Vodanovic reconoce que está soltero y enciende corazones

En el programa de YouTube que conduce Roberto Cox junto a Nico Cabargas, “Nada que perder”, estuvo de invitado el , quien habló de forma más íntima sobre su vida y de su rol político.

Una de las preguntas al hueso que le hicieron es sobre su vida amorosa y social y el alcalde fue claro, en estos momentos para el amor no hay.

Y la conversación partió cuando los conductores alabaron el cuerpo trabajado del jefe comunal, lo que ha hecho noticia en reiteradas ocasiones debido a las fotos que subió de sus vacaciones o de la inauguración de la temporada de piscina, donde su “six pack” fue hasta trending topic.

“Me cuido y lo hago porque me gusta estar sano, parte de prepararme para mi trabajo, es acostarme temprano, para poder levantarse temprano, dormir, etc”, aclaró Vodanovic, al mismo tiempo que dejó en claro que hace deporte por salud. “No soy una persona que le importe su apariencia ni me preocupa la moda”, agregó.

¿Y el amor, alcalde?

El alcalde contestó la pregunta que era obvia. Está soltero. Sí...soltero. “Sí, estoy soltero, no es una cosa de tiempo, pero sí estar en pareja te quita tiempo, estoy lleno de trabajo, soy una persona normal, quizás tiempo haya, pero no he abierto compromisos más grandes en esta etapa”, precisó.

Y es que aclaró que puso sus esfuerzos en este primer período, “porque es exigente y tienen que haber algunas renuncias, claramente más que tener pareja, prefiero hacerlo así, la gente me dice que tengo que hacer la vida normal, pero yo he sido extremadamente cuidadoso”.

“En la vida hay momentos para todo, pero igual encuentro que es raro, no sé, ir a una disco de alcalde y preguntar ‘¿queri bailar?’ ‘no’, y después el alcalde dando vuelta con un vaso , ‘no me está yendo muy bien’,” dijo Vodanovic, provocando la risa en el estudio.