“C... en baños ajenos”: Cibernautas revelan el Top Ten de las medidas más ‘ratas´ para ahorrar en estos tiempos

Si de ahorrar se trata, la página Reddit recibió decenas de ideas tras pedirles a sus seguidores que les recomendaran el Top Ten de las medidas más ratas para gastar lo justo y suficiente para llegar con vida (económicamente hablando) a fin de mes.

Rápidamente, los usuarios demostraron que a pesar que les falta dinero, tienen creatividad de sobra, revelando que dentro de las estrategias es aprovechar al máximo el gasto de energía ajeno, precisamente en el lugar de trabajo. Dando cuenta que si en la oficina tuviesen duchas, también se bañarían ahí.

“Ratas de r/Chile, salgan de la alcantarilla e ilumínenme con su conocimiento: quiero aprender que medidas se pueden aplicar en tiempos de poca plata. Disclaimer: Ponerle agua al jabón líquido para agrandarlo o comprar las verduras en la feria a esta altura ya ni cuenta como medida rata”, escribió y creador de la idea.

Ante esto, llovieron las ideas. Algunas bastantes extremas, otras bien asertivas y la mayoría en modo parodia.

“Salgo de la pega con todos los tuppers lavaditos y baterías a tope. me imagino q al mes eso me debe ahorrar como 10 k máximo hahaha”, “Yo cargo todos mis electrónicos en la oficina, incluyendo un power bank”, “Llevarme todo los confort de los hoteles donde me quedo por pega”, “pelarme el té de la oficina, y el confort. Lo de cagar en la pega está en el manual del asalariado. No solo te ahorras plata sino que desde cierto punto de vista te están pagando por hacerlo”, indicaron algunos máster de la ratería.

Otros en tanto, recomendaron técnicas como ahorrar el agua de la ducha para usarla en el WC y comprar productos que vencen el mismo día, pero están a la mitad de precio.

“Usar 2good2go, vienen weas que vencen el mismo día y las congelo para ir comiendo durante la semana, pero por 4 lucas no me puedo quejar si me dan como 10 panes, yogures, barras de proteína, etc”, “Mide el consumo. Gas , agua y luz. Detecta goteras, apaga luces que no ocupes. Duchas más cortas. Compra olla a presión”.

Ocupar el agua de la oficina

“Me compré dos botellas para ‘tomar agua’ de esas grandes que parecen tarros jajaja las recargo en los bidones de la pega y me las llevo a la casa y la hecho al hervidor ahorrando bidones de agua. También el agua que sobra hervida la hecho al termo de 3 litros, me costó 30 lucas la wea pero me dura 2 días a 3 el agua caliente y me ahorro corriente ya que anda cara la luz”, agregó otra ratita experta.