Influencer aseguró que bañar a los niños con agua fría no era “una mala opción”: anunció su retiro de las redes sociales tras masiva funa

La tiktoker Bea Bravo se ha convertido en el centro de la polémica tras realizar unas controversiales en el más reciente capítulo de su podcast “Ni tan Distintas” junto a Angie Chiappini.

Todo comenzó cuando las influencers se encontraban hablando sobre los desafíos de ser madre, cuando Bea Bravo indicó que era una buena idea dar una ducha de agua helada para regularizar las emociones de un menor de edad.

“La cantidad de veces que me fui a la ducha con agua helada”, expresó Bravo entre risas, a lo que amiga contestó: “Mi papá me decía que me iba a quedar encerrada hasta que dejara de llorar”.

“Cuando yo pienso para atrás, a mí no me parece una mala opción. Sorry. Me hizo súper bien la ducha con agua helada”, aseguró posteriormente.

Aunque esto no fue todo, puesto que después también comparó a los menores de edad con un adulto, generando más ronchas entre los cibernautas.

“Tu pendejo no tiene por qué hacer show en el supermercado, no me parece. Se van a venir todas las mamis a mi, pero no me importa (...) Uno no se pone a llorar porque se demoraron en atenderme en la farmacia: ‘Voy a llorar hasta que me pesquen’. No se hace en la vida. Siento que me hizo súper bien, la ducha fría, los niños necesitan aprender límites porque sino ¿cómo?”, expuso.

Las disculpas de Bea y Angie

Acto seguido y tras las diversas críticas en las redes sociales, ambas tuvieron que salir a pedir disculpas puesto que según los cibernautas estaban promoviendo violencia infantil.

La primera fue Bea, quien a través de un video en su cuenta de TikTok abordó la situación: “Creo que corresponde dar cara y reconocer que fueron súper desafortunados, me hago súper responsable si usé una palabra incorrecta, el tono inadecuado. Mi comentario carecía de empatía, también era sumamente adultocentrista”.

“Respecto de eso pido todas las disculpas correspondientes al caso, pero lo que es absolutamente falso es que ni la Angie, ni yo estamos avalando el maltrato hacia los niños, ni queremos que vuelvan las viejas costumbres, ni creemos que está bien que golpeen a los niños”, agregó la futura abogada.

Por su parte, la estudiante de medicina comentó: “Les pido disculpas por haber tratado un tema tan delicado con tan poca empatía y con tan poco conocimiento al respecto”, aseguró Angie.

“La violencia en ninguna de sus formas va a ser motivo de risa, pero sí quiero aclarar que el hecho de que yo hable de cómo me criaron a mí y de las formas que tuvieron (...) en ningún caso significa que yo replicaría esas mismas conductas en otra infancia”.

“No siento que estoy preparada o en un buen espacio mental para hacerlo, por lo que prefiero dar un paso al lado por un tiempo, al menos hasta que sienta que tengo las herramientas necesarias, o la madurez necesaria para enfrentar este tipo de cosas y también en general para tener una presencia en redes sociales más responsable”, cerró Chiappini.

El adiós de las redes sociales

Aunque pidieron perdón por sus palabras, las críticas continuaron y por eso Bea decidió tomar una drástica decisión sobre su vida de influencer.

A través de su canal de difusión en Instagram, la joven dijo: “Me han escrito tantas cosas bonitas y palabras de apoyo, que a la vez siento que son ustedes quienes sí quieren escuchar nuestro verdadero mensaje y recibirlo con entendimiento y buenas intenciones”.

“Todos somos humanos y nos equivocamos, pero la diferencia está en si nos hacemos responsables de ello y tratamos de cambiar de actitud”, argumentó.

“Lo que más me da pena es que todo el trabajo positivo que he tratado de lograr durante el último año haya sido reducido a nada por un comentario”, comentó, para luego enumerar las diversas causas que ha participado durante este último tiempo, entre ellas ser un hogar temporal para animales y ayudar en los incendios que afectaron a la Quinta Región.

Asimismo, enfatizó en que “no lo digo para excusarme, sino un poco para transparentar que sí hay pena”.

Finalmente, Bea Bravo anunció que subirá a TikTok un video -que está en revisión según sus declaraciones- con los violentos mensajes que le han llegado estos días, entre ellas amenazas de muerte, y que luego de esto se despedirá de las plataformas.

Mensaje de Bea Bravo | Instagram

