Juanita Ringeling explica cómo organiza la dinámica familiar con sus dos “hijos canguro”

Desde hace unos años la vida de Juanita Ringeling es muy distinta de su pasado protagonizando series y en plan independiente. Hoy se adapta a la crianza y educación de sus dos hijos, Aurelio y Loica, fruto de su relación con el también actor Matías Assler.

De hecho, la reconocida intérpete anunció recientemente sus planes de boda con el padre de sus pequeños. Ninguno de estas responsabilidades impide que Juanita continúe con sus proyectos profesionales, pues se las ingenia para compatibilizarlos.

Sobre la nueva situación de ser madre de ambos retoños, la protagonista de “Bim Bam Bum” conversó con Página 7.

“Es otro mundo con dos, pero ha sido precioso porque también surgen hermanos. Observar esa dinámica es muy bonito, de cómo ellos se han ido conociendo y reconociendo, acostumbrándose a habitar el mismo espacio, que obviamente para el hermano mayor no es fácil”, explica de entrada.

En este sentido, advierte que “Aurelio siempre ha sido súper apegado a mí. De hecho, yo partí trabajando y me lo llevé conmigo desde que era muy chico, desde los cinco meses”.

“Ellos tienen que sumarse a lo que es uno”

Misma modalidad que ha asumido con Loica. Ringeling cuenta que “se va conmigo a distintos trabajos. Vengo llegando de Antofagasta, me fui con ella. Hace un mes me fui a trabajar al sur y me fui con ella también. Creo que va a ser nuevamente eso, guagüitas canguro”.

Regularmente se conoce de los viajes que realizan esta pareja de actores, por lo que ella señala que se trata de “una familia nómade”.

Ahora, sobre cómo se ha ido gestando esta costumbre, la también cantante señala que “se ha dado no más, y los dos sabíamos que previamente éramos así. Yo creo que cuando uno tiene hijos, más que uno acostumbrarse a unos tiempos, que no sé quién creó para los hijos, ellos tienen que sumarse a lo que es uno”.

Eso sí, reconoce que “obviamente cambia un poco la dinámica, uno tiene que planificar mejor las cosas. Pero Aurelio, que es más grande, es súper adaptado y sociable”.

“Le encanta conocer cosas nuevas y tiene confianza en esto, de conocer nuevas personas y paisajes. Creo que eso se ha dado porque lo hemos llevado como canguro desde muy chico”, valoró sobre su hijo mayor.