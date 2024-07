“No pueden estar viviendo con nosotros”: Alfredo Lamadrid dio su controversial opinión sobre la pena de muerte en nuestro país

Alfredo Lamadrid vuelve a generar un debate tras dar a conocer su dura opinión en relación a la pena de muerte , la cual ha sido propuesta por diversas voces políticas de nuestro país.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que esta condena fue derogada en el año 2001 por Ley N.º 19.734, durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, en donde se modificaron diversas leyes y normativas para reemplazar la pena capital con la de presidio perpetuo calificado. Eso sí, hay varios países que aún la tienen en vigencia.

En este contexto, es donde el mítico presentador de la pantalla chica habló sobre su postura, la cual afirmó hace varios años, en el más reciente capítulo de “Todo Va a Estar Bien”.

“Estoy a favor, hay gente que no está preparada para convivir con nosotros, con los que parecemos normales”, comentó de entrada Lamadrid en el programa de Vía X.

De hecho, el animador puso como ejemplo sangrientos casos de asesinatos como el de Hugo Bustamente, quien terminó con la vida de Ámbar Cornejo en el 2021, de Elena Isabel Hinojosa y su hijo Eduardo Páez en Villa Alemana en 1996. Asimismo, comentó que le ha tocado cubrir más episodios sobre personas que quedan en libertad y vuelven a cometer delitos.

En casos especiales

Por su parte, Eduardo de la Iglesia le planteó que “por evolución de las sociedades” debería existir cárcel efectiva y no pena de muerte.

No obstante, el veterano no estuvo de acuerdo: “No, si salen igual. Tú le pones evolución, yo creo que no... Es que después de la cárcel salen”.

PUBLICIDAD

“Yo creo en la pena de muerte en casos muy especiales, no puede ser por cualquier cosa, de gente que no tiene perdón de Dios, como homicidas reincidentes”, enfatizó Lamadrid.

Según sus palabras, ellos “no pueden estar viviendo con nosotros. Porque estamos arriesgando a nuestros hijos, familiares, a nosotros mismos”, sentenció.