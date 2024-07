“Yo le preguntaba a Dios por qué me había tocado a mí”: Johnny Herrera habla sobre el atropello de Macarena Cassasus Matamala

Johnny Herrera se refirió a uno de los momentos más duros de su carrera y de su vida personal, y habló de la muerte de Macarena Cassasus Matamala.

Recordemos que fue en la madrugada del domingo 20 de diciembre del año 2009, en donde el exarquero de Universidad de Chile atropelló a la joven estudiante de arquitectura en la intersección entre Avenida Ossa con calle Echeñique. Ella se encontraba buscaba un taxi a la salida de una fiesta en La Reina y cruzó de forma imprudente. Mientras que él volvía de una reunión social a exceso de velocidad.

Ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol. Johnny, por ejemplo, confesó haber bebido un vaso y medio de vodka, por lo que el informe de la Siat estableció culpas compartidas.

Este hecho marcó un antes y un después en la carrera del exfutbolista, a quien le gritaron en varias ocasiones: “Herrera, concha tu madre, asesino, aprende a manejar”.

Ahora, en una conversación en el programa de Marcelo Ramírez, el animador le consultó sobre este hecho que hasta el día de hoy lo persigue.

“Te tocó un episodio difícil en medio de tu carrera, con un accidente, una persona que falleció... ¿Cómo saliste de ese momento tan duro, tan difícil, donde quizás te sentiste muy criticado?”.

“Es parte de los avatares que te pone Dios, po”, respondió Herrera. “Obviamente que lo pasé muy mal, es una de las penas más grandes después de que haya fallecido mi hermano (Marlon Alejandro). Yo perdí a mi hermano cuando él tenía veinticuatro años, yo tenía once o doce años y era como mi papá, entonces pa’ mí ésa ha sido la pena más grande que he tenido en mi vida”, aseguró.

“Después, el accidente era otra pena también tremenda. Yo le preguntaba a Dios por qué me había tocado a mí, ¿cachái?. Ahí vinieron varios consejos”.

“Estaba mi mamá, que gracias a Dios fue el sostén que me logró sostener en pie. Me acuerdo que cuando me la encuentro, lloré con ella abrazados, ya desconsolado mal…, y tú seguís pensando que es una pesadilla, pero mi mamá me decía: dale pa’delante nomás que Dios aprieta pero no ahorca. Mi mamá tenía esa frase que me decía muchas veces cuando me pasaban cosas”, recordó.

Asimismo, Herrera aseguró que: “Me dolió, me dolió mucho, pero producto de la misma personalidad también. De lo que me había pasado anteriormente, del fallecimiento de mi hermano, de las peleas con Sergio Vargas, de lo difícil que fueron mis inicios, de esos años que estuve de pronto en el aire, sin tener un futuro claro. Tantas cosas difíciles que viví en mis inicios que me ayudaron a lograr salir adelante”.

Johnny Herrera y su dolor

A continuación, Herrera contó que cuando regresó al plantel de Audax Italiano estaba preocupado por sus compañeros, puesto que tenía miedo que sufrieran por su culpa. “De verdad era muy querido”. De hecho, enfatizó que días después, Cristián Reynero le dijo una frase hasta el día de hoy sigue en su cabeza: “Hueón, este va a ser tu mejor año, lejos”.

De hecho, al cierre de esa temporada, Jorge Sampaoli exigió a Azul Azul la compra del golero.

“Son cosas que te marcan la vida. Obviamente que no se lo deseo a nadie, porque fue una pena tremenda que me tocó vivir. No sólo a mí, sino a todo mi entorno también. Y yo perdí a un hermano, entonces realmente puedo dimensionar lo que ellos, la familia de la niña sufrió. Más allá de las culpas, obviamente pedí disculpas inmediatamente después del accidente y era lo que podía hacer en su minuto. Más allá de las responsabilidades, insisto. Entonces, fue un momento duro de mi carrera, pero por todo lo que había vivido anteriormente, creo que logré salir adelante”, cerró en el programa de YouTube.