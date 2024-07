“Estoy más enamorada que la...”: Camila Vallejo le dedicó unas tiernas palabras a Abel Zicavo en sus redes sociales

Durante la jornada del recién pasado domingo, Camila Vallejo sorprendió a sus seguidores y seguidoras en redes sociales tras dedicarle unas tiernas y románticas palabras a su actual esposo, el cantante Abel Zicavo.

A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, la Ministra Secretaria General de Gobierno escribió unos párrafos al miembro de la banda “Plumas”

Todo habría comenzando cuando la actual vocera del mandato de Gabriel Boric asistió al lanzamiento del más reciente disco de su esposo y de su cuñado, Camilo Zicavo, llamado ‘’LA WEÁ'’.

“Estoy más enamorada que la chxcha del Abel Zicavo y no me puedo contener lo orgullosa y feliz que me hizo sentir ver su show después de meses de tanto trabajo, de pasarla mal”, expresó en la publicación de la mencionada plataforma.

“El equipo que tienen es maravilloso, y de verdad, sacaron todo a punta de manualidades y conseguirse insumos de por aquí y por allá” y agregó que “lo rústico se puede apreciar en las imágenes, pero lo más importante es que le ponen arte, pasión y cabeza a todo lo que hacen y se notó, estuvo todo increíble”, comentó.

Asimismo, Camila Vallejo cerró el post con unas tiernas palabras al exmiembro de la Moral Distraída: “Eso, solo quiero celebrar lo importante que es amar y admirar a quien se ama y sentir felicidad con la felicidad del otro”.

Cabe recordar que la pareja se conoció en el año 2016 luego de que la hermana de la ministra los presentara. Ahora, ya llevan más de ocho años de relación y durante el 2023 decidieron contraer matrimonio en una íntima ceremonia realizada en Talagante, en la Región Metropolitana, el domingo 31 de diciembre.

Aunque, fue el 13 de febrero de 2023 cuando ambos firmaron el trámite de unión en el Registro Civil de La Reina, sin embargo, no pudieron hacer una fiesta debido a la contingencia país.