“Qué ser humano más petulante y desagradable”: A Federico Sánchez le llueven las críticas por actitud en entrevista

Una avalancha de críticas ha recibido en redes sociales el arquitecto y figura televisiva Federico Sánchez, a raíz de su desagradable actitud ante un joven tiktoker que le hizo unas preguntas. Es de público conocimiento que el rostro de CityTour es fans de los automóviles y, en ese contexto, el muchacho se acercó para que le concediera una breve entrevista, durante un evento “tuerca”.

Los creadores de contenido suelen realizar dinámicas de ping- pong, las cuales funcionan muy bien en las plataformas digitales, instancia en que los entrevistados deben contestar rápido a preguntas simples. Pero en esta ocasión el joven usuario vio frustrada sus intenciones dada la la falta de voluntad y mala disposición del conductor de TV.

Aparte de interrumpir, desde el inicio y constantemente, al joven mientras hablaba, con comentarios sobre la duración del tiempo que le solicitaron, fue incapaz de responder lo que se consultaba. “Cuatro segundos ya…siete segundos, yo creo que esto no va a resultar, te queda la mitad del tiempo”, comenta en el registro, aclarando que le pidieron 30 segundos, pese a que nunca dejó hablar al muchacho.

El usuario señala “Estamos preguntando a la gente cuál es el mejor auto del evento, estamos acá con…”, “no tengo idea, perdí la memoria, huevón”, responde Sánchez. Cuando finalmente pudo hacer la pregunta, Federico indicó que se había acabado el tiempo.

En un segundo intento, otra toma, le formuló nuevamente la pregunta, pero el rostro televisivo otra vez se hizo de rogar antes que contestar: “soy muy malo para los rankings, no sé hacerlos, o sino me había dedicado a la ingeniería comercial, no tengo respuesta”.

No responde y prefiere dictar cátedra

Pese a los esfuerzos del joven por grabar un video rápido y sencillo, el arquitecto no cesó en su actitud desagradable y procedió a ningunear las preguntas del tiktoker, para luego dictar cátedra sobre que debería hacer un contenido más cercano a la pantalla chica que a las redes sociales.

“Tení que hacer otro tipo de preguntas, si usted hace preguntas fomes y pencas las respuestas van a ser fomes. Esta entrevista no va a resultar, lamentablemente. Lleguemos hasta aquí y el resto lo tienen que averiguar la gente, hasta aquí llegamos”, exclama, para luego dejar hablando solo al muchacho.

Mediante las redes sociales, Federico Sánchez fue seriamente criticado. Los usuarios, en cambio, valoraron la actitud del joven, quien nunca abandonó su sonrisa y buena disposición, pese a todo. “El Federico Sánchez siempre ha sido así po’. Nunca fue conocido por ser simpático”, “La arrogancia en persona”, “ooh el huevón desgraciado, no cachaba esta faceta tan antipática”, “Yo no le pediré jamás a un joven que se desenvuelva como un experto, trato de empatizar y de ayudar siempre”, “Se corrige en privado” y “Nunca me cayó bien, qué ser humano más petulante y desagradable”, son sólo algunos de los comentarios al video.