“¡Tropel de sinvergüenzas!”: Emeterio Ureta denuncia a vecino de apropiarse de un terreno público y arrendarlo

El 19 de octubre del 2019 comenzó la pesadilla para Emeterio Ureta. Pero, no por el estallido social, sino que por un vecino que se apropió de un espacio público y lo incorporó a su terreno en el sector de El Arrayán, en la comuna de Lo Barnechea.

Para mayor problema, esto provocó que la calle quedara reducida para el libre tránsito, impidiendo el paso de vehículos de mayores dimensiones, como los camiones de la basura y bomberos.

“¡Es horroroso! No pueden entrar los Bomberos. A mí se me quemó mi casa”, comentó el padre de Tita Ureta al matinal Contigo en la mañana de CHV, recordando el día que el carro de los voluntarios no pudo pasar, debido al cierre que realizó su vecino, ocupando 400 metros cuadrados de terreno fiscal.

“Hasta una ambulancia tendría problemas para llegar”, reclamó, desesperado al no recibir ningún tipo de ayuda. Por eso, decidió hacer pública su denuncia, a lo que llamó “toma VIP”.

“Aquí hay plata de por medio ¿por qué no han demolido? ¿el alcalde no tiene carácter? ¡Aquí hay mafia! ¡Aquí hay sirvengüenzura! ¡Esto no puede ser!”, alegó.

La indignación del Marqués del arrayán aumentó, producto que el vecino construyó una casa en el sitio y la puso en arriendo.

Emeterio Ureta reclama injusticia social

Por este motivo, Emeterio Ureta hizo un duro llamado al alcalde Cristóbal Lira (UDI) para “ponerse los pantalones”.

Finalmente, recalcó que sí había una orden de demolición, pero el vecino pagó una multa y evitó el desalojo, lamentó.

“(El alcalde) sacó a toda esa gente humilde ¿Y no sacamos a estos pijes, pitucos, cuicos que están aquí? ¿Ellos tienen derecho a quedarse aquí y construir casa y arrendarla? ¡Tropel de sinvergüenzas!”, sentenció.

