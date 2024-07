“Una mezcla de tristeza y alegría”: Daniella Campos conmemora simbólicamente los 15 años de su hija fallecida

En un emotivo mensaje, Daniella Campos conmemoró simbólicamente el cumpleños número 15 de su hija Florencia, pequeña que falleció con sólo 11 días de vida producto de una negligencia médica.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista le dedicó bellas palabras a modo de homenaje al primer bebé que dio a luz, con un mensaje nostálgico y lleno de sentido.

“Feliz cumpleaños mi princesa, hoy el cielo está de fiesta”, inicia su mensaje la panelista de “Sígueme”, junto a una fotografía en el cementerio, en la cual se aprecia la lápida adornada con globos y velitas.

“Y yo solo trato de cerrar los ojos para compartir un recuerdo, un aroma que me enseña abrazarte de una forma distinta. Dicen que los 15 años, son especial y así lo he sentido…”, reflexiona el rostro de TV+.

“Siempre iluminarás nuestro camino”

En este sentido, Campos evalúa los aprendizajes vitales que ha logrado conseguir tras su experiencia dolorosa, obteniendo vigor para esforzarse aún más inspirada en el amor de su retoña que vio partir tan pronto llegó a este mundo.

“Una mezcla de tristeza y alegría, pero tengo claro que el tiempo se detuvo para nosotras, que nuestro amor será eterno y jamás olvidaré lo que sentí al convertirme por primera vez en madre de una muñequita hermosa, que me da las fuerzas para seguir luchando y que no me ha abandonado” sincera Daniella.

“Junto a tu hermanita seguimos caminando con la convicción de que siempre iluminarás nuestro camino…”, le expresa a Florencia.

Finalmente, la comunicadora se despide con los mejores deseos para su pequeña. “Que cada ángel te abrace este día con el amor de tu madre. Te amamos”, manifiesta.

Cabe señalar que Florencia murió luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se trasladaban desde La Serena a Santiago, en un viaje que el médico tratante había autorizado en ese entonces. Tiempo después se comprobó que el facultativo cometió negligencia.

La primera hija de Daniella Campos nació prematura y el pediatra que la atendía, Mauricio Pinto, autorizó el traslado el 17 de junio de 2009, cuando Florencia tenía 9 días de vida.

Sus padres se trasladaron a La Serena en busca de una mejor clima para la bebé, pues presentaba respiración irregular. No obstante, en dicha ciudad la menor empeoró su estado e, incluso, cambió su color de piel.

Campos dio aviso al médico y le respondieron que no se preocupara. Debido a la insistencia de sus progenitores, el médico sugirió que trajeran a la bebé de vuelta a la clínica en Santiago, viaje en el cual murió a los 11 días de nacida.