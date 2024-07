Este 10 de julio se celebra el Día Nacional de la sopaipilla pasada: así se hace la mejor mezcla con chancaca

Se dice que la sopaipilla pasada tiene su origen es europeo y que su nombre proviene de los árabes. Aunque lo cierto es que desde hace cientos de años que la sopaipilla se siente como una preparación 100% chilena. Es por ello que cada 10 de julio se conmemora en nuestro país el Día de la Sopaipilla Pasada, una preparación clásica de invierno que ayuda a capear en familia los días de frío y lluvia. ¿Por qué esta fecha? Porque se dice que la preparación arribó ese día al continente durante el Siglo XVIII.

PUBLICIDAD

Hoy la sopaipilla se come a cualquier hora del día: al desayuno, al almuerzo, a la hora de once o también en la comida y con distintos acompañamientos. Por ejemplo, de acuerdo con la encuesta 5C de Cadem de principios de junio, un 74% de los encuestados afirmó comer sopaipillas durante los días de lluvia. De ese grupo, un 34% señaló que la sopaipilla pasada con chancaca es su favorita.

Sopaipilla Gentileza Chancaca deliciosa

La ganadora de la sopaipilla pasada

Para conmemorar este día es que el pasado fin de semana se llevó a cabo el Festival Gastronómico Cerro de Sabores, evento al que llegaron más de 50 mil personas y que contó con el auspicio de Chancaca Deliciosa. Este tuvo como atracción principal la competencia para elegir oficialmente al Rey o Reina de la Sopaipilla Pasada 2024. Si el año pasado fueron más de 30 los participantes que quisieron coronarse con este importante galardón, este año fueron más de 50 personas que buscaron ser parte de la realeza de las sopaipillas en Chile.

La ganadora fue Gloria Bravo, quien destacó por su clásica preparación de la sopaipilla pasada con Chancaca Deliciosa la que deslumbró el paladar de un exigente jurado compuesto por chefs nacionales y también parte del público que asistió al evento. Así, Gloria recibió un galardón que la proclamó oficialmente como la Reina de la Sopaipilla Pasada 2024, un premio en efectivo de 1 millón de pesos y una renovación de look para su local.

La mujer, vecina del sector de Rodelillo, cuenta que siente una gran satisfacción luego de ganar el reconocimiento y que “las cosas se pueden lograr a cualquier edad, ya sea de niños a adultos. Si uno se propone hacer cosas, uno lo puede lograr. Cuesta harto esfuerzo, pero pude lograr mis metas gracias al apoyo de mis hijos y también de mi pareja”.

¿Cuál es el secreto de la nueva Reina de la Sopaipilla Pasada? Gloria Bravo, oriunda del sur de Chile y que hace unos años vive en Valparaíso, cuenta que “amo la cocina, me encanta la gastronomía, me encantan las masas. En el sur se quiere a la masa porque yo me crie haciendo pan, entonces el secreto de la masa es tratarla con cariño. Agradezco la invitación de Chancaca Deliciosa porque es la que una más conoce para hacer las sopaipillas pasadas, así que muy agradecida también de los chefs que probaron mi producto y les gustó”.

“Las sopaipillas pasadas son un plato fundamental en nuestra cultura gastronómica. Es por ello que conmemoramos este importante día participando en Cerro de Sabores y enalteciendo esta preparación clásica del inverno. Como la marca más reconocida por los chilenos de este producto patrimonio de nuestro país, creemos que tenemos la responsabilidad de honrar a las personas que han mantenido viva esta tradición y herencia culinaria, por ello estamos felices de premiar y reconocer a Gloria como Reina de la Sopaipilla Pasada 2024″, señaló Miguel Luis Lagos, gerente de negocios de Deliciosa.

PUBLICIDAD

Recomendaciones para hacer las mejores sopaipillas pasadas

Una buena preparación de sopaipillas sí o sí debe llevar zapallo en su receta, de esa manera se diferencia de una masa tradicional. También debe incorporar manteca, aunque para que personas veganas también puedan disfrutar de su sabor, este ingrediente se puede reemplazar por aceite. Se recomienda también agregar sal cuando se esté preparando la masa de las sopaipillas y, luego, freírlas en una olla con aceite caliente (no humeando) donde la masa quede cubierta por completo.

Para la mezcla de chancaca, se debe calentar en una olla hasta que esta se disuelva completamente y empiece a ebullir. Es en ese momento cuando se deben incorporar las sopaipillas. Para dar sabor, depende de cada paladar: cáscara de naranja si se le quiere dar un toque ácido, canela, clavo de olor o vainilla si se busca algo más dulce, aunque queda a criterio de cada persona. Con estas recomendaciones, se asegura una correcta preparación de la clásica sopaipilla pasada.