Las vacas también sufren la ola polar: Recurrieron a recurso para soportar las bajas temperaturas (VIDEO)

La ola polar que atraviesan países como Argentina y Chile se han convertido en tendencia en las redes sociales en los últimos días. Las más insólitas anécdotas de las bajas temperaturas han acaparado las miradas de los usuarios.

Desde carreteras congeladas, piscinas con hielo y ahora vacas en busca de calor son tan solo algunas de las imágenes que han dejado al frío extremo. El periodista @MarceloOrtizTV fue el encargado de evidenciar la situación que atraviesan dichos animales en la provincia argentina de San Luis.

En el video compartido por el comunicador a través de su cuenta de X se pueden ver varias vacas recurrir a una fogata como si fuera un calefactor para combatir las bajas temperaturas de la región. “El frío en Villa Mercedes, imágenes muy ilustrativas”, escribió el profesional.

El frío también aqueja a las vacas

El video ha generado todo tipo de reacciones, en su mayoría con chistes doble sentido y relacionadas con el asado argentino y la leche.

“En mi opinión a ese asado le falta mucho”, “Asado a la llama. Punto francés”, “En Palermo te lo venden como jugoso”, “Todo vale para ir adelantando el asado del domingo”, “Asado a la llama, sin estaca, con consentimiento”, “Aca no hay vegano que pueda protestar”, “Para mí que el asado no se hace así, pero como no soy un hombre del campo, mejor no opino”, escribieron varios usuarios en la misma publicación del periodista que acumula más de 2 millones de visualizaciones.

Pero otros se asombraron ante el ingenio de las vacas en busca de conseguir calor en medio de la ola polar que llevó a Villa Mercedes a experimentar temperaturas de hasta -10°C. Algunos hasta se fueron en contra de quienes vieron la situación con humor: “Pobrecitas por Dios. No puedo creer los comentarios horribles de la gente en este tweet”, “Pobrecitas, el día que entendamos que son seres que sienten igual que los humanos todo será diferente”, “Pobrecitas, ellas sufren también con el frío extremo y él calor extremo”.