“Espero más videos de esto”: Joven madruga para grabar caída de motociclistas por heladas

Un joven argentino, de nombre, Ferl López se ha hecho viral por madrugar para grabar caídas de motociclistas producto de las bajas temperaturas. Aunque advierte sobre lo resbaloso del pavimento, muchos conductores terminan en el suelo.

PUBLICIDAD

De esta forma, el video ha generado risas y críticas en redes sociales.

El joven, de Tristán Suárez de la Provincia de Buenos Aires, se despierta en horas de la madrugada para captar las diferentes caídas de los motorizados que transitan en la vía.

Entre risas, el argentino @fferlxpez les advierte a los conductores de motos sobre la carretera resbalosa, pero en la mayoría eso no es suficiente para evitar que terminen en el suelo.

“Salir a las 6 a grabar motos que se caen es mi pasión”, escribió el argentino y las reacciones no tardaron en llegar.

¿Motos caen por helada?

De acuerdo a lo mostrado en el video, la mayoría de los motoqueros que cayeron no sufrieron lesiones graves. Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios es lo que pasa con el pavimento de esta intersección que hace patinar a las motos a ese nivel, un detalle que hasta ahora no tiene respuesta y se presume que sea por la escarcha.

Mientras algunos tomaron el video viral con humor, sobre todo por las carcajadas de su creador de fondo, otros usuarios consideraron una “maldad” detenerse a grabar el mal momento que sufren los conductores al caer con sus motovehículos.

“Por lo único que me levantaría temprano”, “Al menos le advierte que vayan despacio”, “Los tipos avisan ¿de qué se quejan?”, “Al que madruga Dios lo ayuda”, “Me hicieron el día jajaja”, “Esto lo hacen en Corea del Sur, forma parte del entretenimiento matutino cuando empiezan las primeras heladas”, “No tienen que frenar en ningún momento y no se caerán”, comentaron algunos en Instagram.